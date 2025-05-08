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Немецкий производитель дронов Quantum Systems производит в Украине 40 БПЛА в месяц

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Немецкая компания Quantum Systems, разработчик разведывательных дронов Vector, производит в Украине 40 БПЛА в месяц. Об этом Forbes рассказал директор украинского подразделения компании Александр Бережный.

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Подробности

  • На украинском заводе компания производит 40 БПЛА в месяц, говорит Бережный. «В июле-августе планируем удвоить эту цифру», – добавляет он.
  • В штате украинского Quantum Systems – 140 человек. В ближайшее время компания планирует нанять еще 40 инженеров по программному обеспечению в команду, добавляет директор украинского подразделения производителя дронов.
  • Также компания ведет разработку нового беспилотника, название которого Бережный не раскрывает. «Это будет 100% украинский продукт, у нас есть карт-бланш на внедрение того, что мы считаем целесообразным», – добавляет он.

Контекст

Немецкий производитель БПЛА Quantum Systems с апреля 2022 года поставляет свои дроны Vector в Украину. В Украине у Quantum Systems есть R&D-центр и завод. Сумма инвестиций в открытие производства – около €7 млн, писал Forbes в апреле 2024-го.

Quantum Systems стала единорогом после раунда на €160 млн, сообщила компания в LinkedIn 6 мая. Раунд возглавил британский фонд Balderton Capital. В раунде приняли участие еще четыре фонда и действующие инвесторы. Ранее компания привлекала финансирование от фонда Thiel Capital, принадлежащего американскому предпринимателю немецкого происхождения Петеру Тилю, одному из членов так называемой мафии PayPal – группы основателей и сотрудников финансового сервиса PayPal, которые после экзита запустили десятки компаний.

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