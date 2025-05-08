Німецький виробник дронів Quantum Systems робить в Україні 40 БПЛА на місяць

Німецька компанія Quantum Systems, розробник розвідувальних дронів Vector, виробляє в Україні 40 БПЛА на місяць. Про це Forbes розповів директор українського підрозділу компанії Олександр Бережний.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Деталі
- На українському заводі компанія виготовляє 40 БПЛА на місяць, говорить Бережний. «У липні–серпні плануємо подвоїти цю цифру», – додає він.
- У штаті українського Quantum Systems – 140 людей. Найближчим часом компанія планує найняти ще 40 інженерів з програмного забезпечення в команду, додає директор українського підрозділу виробника дронів.
- Також компанія веде розробку нового безпілотника, назву якого Бережний не розкриває. «Це буде 100% український продукт, у нас є карт-бланш на впровадження того, що ми вважаємо доцільним», – додає він.
Контекст
Німецький виробник БПЛА Quantum Systems з квітня 2022 року постачає свої дрони Vector в Україну. В Україні Quantum Systems має R&D-центр і завод. Сума інвестицій у відкриття виробництва – близько €7 млн, писав Forbes у квітні 2024-го.
Quantum Systems стала єдинорогом після раунду на €160 млн, повідомила компанія у LinkedIn 6 травня. Раунд очолив британський фонд Balderton Capital. У раунді взяли участь ще чотири фонди та чинні інвестори. Раніше компанія залучала фінансування від фонду Thiel Capital, що належить американському підприємцю німецького походження Петеру Тілю, одному з членів так званої мафії PayPal – групи засновників та співробітників фінансового сервісу PayPal, які після екзиту запустили десятки компаній.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.