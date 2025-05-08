Німецький виробник дронів Quantum Systems робить в Україні 40 БПЛА на місяць

Німецька компанія Quantum Systems, розробник розвідувальних дронів Vector, виробляє в Україні 40 БПЛА на місяць. Про це Forbes розповів директор українського підрозділу компанії Олександр Бережний.

Деталі

На українському заводі компанія виготовляє 40 БПЛА на місяць, говорить Бережний. «У липні–серпні плануємо подвоїти цю цифру», – додає він.

У штаті українського Quantum Systems – 140 людей. Найближчим часом компанія планує найняти ще 40 інженерів з програмного забезпечення в команду, додає директор українського підрозділу виробника дронів.

Також компанія веде розробку нового безпілотника, назву якого Бережний не розкриває. «Це буде 100% український продукт, у нас є карт-бланш на впровадження того, що ми вважаємо доцільним», – додає він.

Контекст

Німецький виробник БПЛА Quantum Systems з квітня 2022 року постачає свої дрони Vector в Україну. В Україні Quantum Systems має R&D-центр і завод. Сума інвестицій у відкриття виробництва – близько €7 млн, писав Forbes у квітні 2024-го.

Quantum Systems стала єдинорогом після раунду на €160 млн, повідомила компанія у LinkedIn 6 травня. Раунд очолив британський фонд Balderton Capital. У раунді взяли участь ще чотири фонди та чинні інвестори. Раніше компанія залучала фінансування від фонду Thiel Capital, що належить американському підприємцю німецького походження Петеру Тілю, одному з членів так званої мафії PayPal – групи засновників та співробітників фінансового сервісу PayPal, які після екзиту запустили десятки компаній.