Россия второй месяц подряд теряет почти 20% нефтегазовых доходов из-за санкций и падения цен

Из-за санкций США и укрепления рубля в марте поступления налогов от нефти и газа в бюджет России уменьшились на 17% в годовом исчислении, составив 1,08 трлн рублей. Об этом 3 апреля пишет The Moscow Times со ссылкой на данные Минфина РФ.

Подробности

По сравнению с мартом прошлого года бюджет недополучил около 230 млрд рублей, что составляет треть доходов правительства. По данным Минфина, сокращение нефтегазовых сборов почти на 20% длится второй месяц подряд, а за первые три месяца года они упали на 10%, до 2,64 трлн рублей.

Экономистка София Донец из «Т-инвестиций» отмечает, что эти потери существенны, и их придется компенсировать либо новыми заимствованиями, либо средствами из Фонда национального благосостояния, где осталось немного ресурсов.

По ее прогнозам, за год бюджет может лишиться до 2 трлн рублей нефтегазовых доходов, что составляет около 18% от запланированных 10,9 трлн рублей.

Проблемы правительства усугубляются из-за низких цен на нефть марки Urals (менее $60 за баррель против $70 в плане) и крепкого курса рубля (84 рубля за доллар вместо ожидаемых 96,5).

Чтобы покрыть дефицит, который за два месяца превысил годовой план в три раза, власти, вероятно, прибегнут к девальвации рубля. Эксперт считает, что до конца года курс может вырасти до 100–105 рублей за доллар, ведь сейчас рубль переоценен на 20%.

Контекст

В прошлом году Россия входила в число стран ОПЕК+, отстававших от соглашений, часто превышая свои квоты и подрывая усилия группы по стабилизации цен. Недавно Москва сообщила, что начала придерживаться требований, хотя ей еще предстоит компенсировать предыдущее перепроизводство.

По данным Минфина, в 2023 году бюджет РФ получил 11,13 трлн рублей налогов от нефтегазового сектора. Это на 26% больше, чем в предыдущем году, но меньше запланированных 11,5 трлн рублей. На 2025 год правительство предусмотрело 10,94 трлн рублей таких сборов.

10 января США ввели одни из самых строгих санкций против нефтяной отрасли России. Ограничения коснулись компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» и более 20 их дочерних структур. Также под санкции попали 183 судна, в том числе нефтяные танкеры «теневого флота» и те, что принадлежат российским операторам.