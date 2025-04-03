Росія другий місяць поспіль втрачає по майже 20% нафтогазових доходів через падіння цін і санкції

Через санкції США та зміцнення рубля в березні надходження податків від нафти і газу до бюджету Росії зменшилися на 17% у річному обчисленні, склавши 1,08 трлн рублів. Про це 3 квітня пише The Moscow Times із посиланням на дані Мінфіну РФ.

Деталі

Порівняно з березнем минулого року бюджет недоотримав близько 230 млрд рублів, що становить третину доходів уряду. За даними Мінфіну, скорочення нафтогазових зборів на майже 20% триває другий місяць поспіль, а за перші три місяці року вони впали на 10%, до 2,64 трлн рублів.

Економістка Софія Донець із «Т-інвестицій» зазначає, що ці втрати суттєві, і їх доведеться компенсувати або новими запозиченнями, або коштами з Фонду національного добробуту, де залишилося небагато ресурсів.

За її прогнозами, за рік бюджет може втратити до 2 трлн рублів нафтогазових доходів, що становить близько 18% від запланованих 10,9 трлн рублів.

Проблеми уряду посилюються через низькі ціни на нафту марки Urals (менше $60 за барель проти $70 у плані) та міцний курс рубля (84 рублі за долар замість очікуваних 96,5).

Щоб покрити дефіцит, який за два місяці перевищив річний план утричі, влада, ймовірно, вдасться до девальвації рубля. Експертка вважає, що до кінця року курс може зрости до 100–105 рублів за долар, адже зараз рубль переоцінений на 20%.

Контекст

Торік Росія входила до числа країн ОПЕК+, які відставали від угод, часто перевищуючи свої квоти та підриваючи зусилля групи зі стабілізації цін. Нещодавно Москва повідомила, що почала дотримуватися вимог, хоча їй ще належить компенсувати попереднє надвиробництво.

За даними Мінфіну, у 2023 році бюджет РФ отримав 11,13 трлн рублів податків від нафтогазового сектору. Це на 26% більше, ніж у попередньому році, але менше від запланованих 11,5 трлн рублів. На 2025 рік уряд передбачив 10,94 трлн рублів таких зборів.

10 січня США запровадили одні з найсуворіших санкцій проти нафтової галузі Росії. Обмеження торкнулися компаній «Газпром нефть» і «Сургутнефтегаз» та понад 20 їхніх дочірніх структур. Також під санкції потрапили 183 судна, зокрема нафтові танкери «тіньового флоту» й ті, що належать російським операторам.