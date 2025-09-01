Forbes Digital підписка
«Изменение формата работы». «Новая почта» назначила топ-менеджера из Netpeak директором по персоналу

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

«Новая почта» изменяет подход к управлению персоналом в рамках планового обновления компании. С 1 сентября это направление возглавила Анна-Мария Сабов, работавшая до этого во Fractal (ранее Netpeak Group), говорится в пресс-релизе компании.

  • Сабов – HRD с системным опытом трансформаций в ІТ/диджитал-сфере. Компания ожидает от нее изменения подходов к оценке эффективности и новых менеджмент-практик.
  • Новая HRD будет отвечать за изменение формата работы с людьми, становление системы, где каждый специалист, менеджер и функция должны приносить реальный результат, говорится в сообщении.
  • «Новая почта» рассчитывает, что это назначение усилит инновационные подходы в управлении персоналом и будет стимулировать дальнейшее масштабирование бизнеса.
  • Анна-Мария Сабов имеет более 11 лет опыта в сфере организации работы с персоналом и рекрутинга, девять из них – на руководящих должностях. Ранее она работала в Fractal (бывшая Netpeak Group), где отвечала за создание и внедрение HR-стратегии, оптимизацию, автоматизацию и ИИ-зацию HR-процессов.
  • «Моя цель как директора по управлению персоналом в «Новой почте» состоит в том, чтобы построить современную систему, где ключевым будет научный и экономический подход к нормированию, оптимизации и цифровизации процессов. Это позволит обеспечить сотрудникам достойные условия труда и справедливое вознаграждение, а компании даст легкость, быстроту и гибкость», – прокомментировала свое назначение Анна-Мария Сабов.

Контекст

В июле стало известно об увольнении гендиректора НП в Украине Александра Бульбы после более чем 10 лет работы. Тогда же о своем выходе из компании объявил СЕО «Новой почты» в Польше Сергей Карпутев. Он возглавлял «Новую почту» в Польше с апреля 2025 года, а всего проработал в компании более семи лет.

В конце июня компанию покинула Елена Плахова, которая с 2020-го была директором по управлению репутацией НП. А за несколько недель до этого из компании ушла директор по персоналу Ольга Лукьяненко. Почему на фоне оптимизации штата «Новую почту» покидают топ-менеджеры, читайте в материале Forbes Ukraine.

