Бизнесом «Новой почты» в Польше будет руководить Якуб Каронь, сообщила пресс-служба компании. Это первый опыт привлечения локального топ-менеджера на позицию CEO в компании Владимира Поперешнюка и Вячеслава Климова. Назначение является частью стратегии расширения международного присутствия Nova на европейском рынке.

Ключевые факты

Якуб Каронь имеет опыт работы в FF FRACHT (CEO) и Kulton Transport (COO). Он специализируется на разработке и внедрении стратегий развития компаний, управлении продажами и маркетингом, а также оптимизации бизнес-процессов.

Каронь планирует укрепить позиции компании на польском рынке, развивать e-commerce и трансграничные перевозки.

«Впервые на топ-позицию в нашей компании мы пригласили локального менеджера. Это важный шаг и одновременно новый вызов – языковой и культурный, – отметил совладелец Nova Вячеслав Климов. – Но именно такие изменения подтверждают дальнейшую трансформацию группы: от национального бизнеса до международной компании».

Контекст

«Новая почта» работает в Польше с октября 2022 года и выстроила крупнейшую сеть за пределами Украины – 50 отделений в 16 воеводствах и доступ к 25 000 почтоматов inPost благодаря партнерствам.

Во втором квартале 2024 года украинская почтово-логистическая группа Nova достигла доходности в Польше, Молдове и Чехии, сообщил СЕО Nova Post Europe Александр Лисовец в комментарии Forbes Ukraine.

Кроме отделений, у компании есть два современных сортировочных терминала, таможенный склад и фулфилмент-центр в Варшаве. Это позволяет украинскому бизнесу хранить товары в Польше до 90 дней без растаможки.

15 июля о своем выходе из компании объявил СЕО «Новой почты» в Польше Сергей Карпутев. Он возглавлял «Новую почту» в Польше с апреля 2025 года, а всего проработал в компании более семи лет.