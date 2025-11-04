Американский производитель чипов Nvidia и Deutsche Telekom инвестируют €1 млрд ($1,2 млрд) в создание одного из крупнейших в Европе датацентров, обеспечивающего мощности для систем искусственного интеллекта. Центр начнет работу в первом квартале 2026 года в Мюнхене и должен укрепить позиции Европы в глобальной гонке за технологическое лидерство, пишет Bloomberg.

Подробности

Проект, объявленный в Берлине при участии гендиректора Nvidia Дженсена Хуана, главы Deutsche Telekom Тима Хеттгеса, руководителей SAP и Deutsche Bank, а также немецких чиновников, символизирует стремление страны создать собственную экосистему ИИ.

По словам Хуана, это одна из самых больших реализаций современных ИИ-чипов в Германии, которая «начнет новую эру промышленной трансформации».

Дата-центр будет построен на базе существующей инфраструктуры Deutsche Telekom в Мюнхене. SAP предоставит свою бизнес-платформу и программные решения. Благодаря запуску нового объекта мощности Германии в сфере ИИ-вычислений возрастут примерно на 50%.

В отличие от гигантских дата-центров в США, сосредоточенных на создании крупных языковых моделей, немецкий проект ориентирован на промышленное применение искусственного интеллекта, в частности, на интеграцию ИИ с производственными данными для ускорения автоматизации. По данным компаний, в центре будут использованы до 10 000 графических процессоров Nvidia.

Немецкий министр цифровизации Карстен Уилдбергер заявил, что «не будет устойчивого благополучия без ИИ, не будет конкурентных преимуществ без ИИ», назвав проект «возможным камбэком Германии» в этой сфере.

Контекст

Германия пытается укрепить позиции в сфере искусственного интеллекта после неудачи стартапа Aleph Alpha, не сумевшего конкурировать с OpenAI. В то же время США и Китай тратят сотни миллиардов долларов на развитие ИИ-мощностей. Для сравнения: один только дата-центр в Техасе, который развивают SoftBank, OpenAI и Oracle, будет иметь около 500 000 GPU – в 10 раз больше, чем немецкий объект.

Несмотря на это, инвестиция Nvidia и Deutsche Telekom согласуется с масштабными планами Евросоюза: в феврале ЕС объявил о программе на €200 млрд для развития ИИ, которая должна втрое увеличить мощности региона в течение ближайших семи лет.