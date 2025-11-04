Американский производитель чипов Nvidia и Deutsche Telekom инвестируют €1 млрд ($1,2 млрд) в создание одного из крупнейших в Европе датацентров, обеспечивающего мощности для систем искусственного интеллекта. Центр начнет работу в первом квартале 2026 года в Мюнхене и должен укрепить позиции Европы в глобальной гонке за технологическое лидерство, пишет Bloomberg.
Подробности
- Проект, объявленный в Берлине при участии гендиректора Nvidia Дженсена Хуана, главы Deutsche Telekom Тима Хеттгеса, руководителей SAP и Deutsche Bank, а также немецких чиновников, символизирует стремление страны создать собственную экосистему ИИ.
- По словам Хуана, это одна из самых больших реализаций современных ИИ-чипов в Германии, которая «начнет новую эру промышленной трансформации».
- Дата-центр будет построен на базе существующей инфраструктуры Deutsche Telekom в Мюнхене. SAP предоставит свою бизнес-платформу и программные решения. Благодаря запуску нового объекта мощности Германии в сфере ИИ-вычислений возрастут примерно на 50%.
- В отличие от гигантских дата-центров в США, сосредоточенных на создании крупных языковых моделей, немецкий проект ориентирован на промышленное применение искусственного интеллекта, в частности, на интеграцию ИИ с производственными данными для ускорения автоматизации. По данным компаний, в центре будут использованы до 10 000 графических процессоров Nvidia.
- Немецкий министр цифровизации Карстен Уилдбергер заявил, что «не будет устойчивого благополучия без ИИ, не будет конкурентных преимуществ без ИИ», назвав проект «возможным камбэком Германии» в этой сфере.
Контекст
Германия пытается укрепить позиции в сфере искусственного интеллекта после неудачи стартапа Aleph Alpha, не сумевшего конкурировать с OpenAI. В то же время США и Китай тратят сотни миллиардов долларов на развитие ИИ-мощностей. Для сравнения: один только дата-центр в Техасе, который развивают SoftBank, OpenAI и Oracle, будет иметь около 500 000 GPU – в 10 раз больше, чем немецкий объект.
Несмотря на это, инвестиция Nvidia и Deutsche Telekom согласуется с масштабными планами Евросоюза: в феврале ЕС объявил о программе на €200 млрд для развития ИИ, которая должна втрое увеличить мощности региона в течение ближайших семи лет.
