Объемы украинского экспорта в январе 2025 года снизились почти вдвое – Свириденко

В январе 2025 года экспорт украинских товаров в денежном эквиваленте составил $3,1 млрд, однако в объемах физических поставок он снизился с 12 млн тонн в 2024 году до 6,6 млн тонн в 2025-м. Об этом сообщила первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко на своей странице в Facebook.

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Логистика остается ключевой, и морской транспорт сыграл основную роль, обеспечив экспорт 6,6 млн тонн товаров. Поэтому дальнейшая нормализация работы украинских морских портов должна быть приоритетом для поддержки и увеличения этих объемов», – подчеркнула она.

Больше всего было экспортировано кукурузы ($521 млн, или 2,5 млн тонн), подсолнечного масла ($426 млн, или 378 000 тонн), железных руд и концентратов ($247 млн, или 3,1 млн тонн), пшеницы ($188 млн, или 891 000 долларов США)), соевых бобов ($90 млн, или 223 000 тонн).

Свириденко отметила, что Европейский союз остается главным торговым партнером Украины по объему экспорта в $1,8 млрд в январе.

«Укрепление экономических связей с ЕС является нашим стратегическим приоритетом. Поэтому мы продолжаем работать над расширением возможностей для украинского бизнеса и интеграцией его в европейские цепи добавленной стоимости», – добавила она.

Контекст

В 2024 году Украина увеличила экспорт товаров на $5,44 млрд, достигнув общей суммы в $41,6 млрд, что на 15% больше по сравнению с показателями 2023-го. В физических объемах экспорт составил 131,2 млн тонн, что на 30,8 млн тонн больше, что свидетельствует о росте на 30,8%.

Одним из основных факторов этого достижения стала стабилизация работы морских портов Украины, отметила первая вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко. В 2023 году Украина экспортировала морем 54,8 млн тонн продукции, а в 2024-м этот показатель увеличился до 87,2 млн тонн.

Изменения в транспортировке товаров были не только в количественном, но и качественном аспекте. Несмотря на существенное сокращение объемов экспорта автомобильным транспортом, стоимость грузов, перевезенных автомобилями, в текущем году выросла до $14,5 млрд.