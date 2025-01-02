Український експорт зріс на 15% за 2024 рік. Ключові цифри та галузі-лідери

Україна у 2024 році експортувала товарів на $41,6 млрд, що на $5,44 млрд або 15% або більше ніж 2023 року. У ваговому вимірі експорт склав 131,2 млн т, що на 30,8 млн т більше, що означає зростання на 30,8%, повідомив заступник міністра економіки – торговий представник Тарас Качка. Зросли всі лідери експорту – як сировинні, так і переробки.