Український експорт зріс на 15% за 2024 рік. Ключові цифри та галузі-лідери

Україна у 2024 році експортувала товарів на $41,6 млрд, що на $5,44 млрд або 15% або більше ніж 2023 року. У ваговому вимірі експорт склав 131,2 млн т, що на 30,8 млн т більше, що означає зростання на 30,8%, повідомив заступник міністра економіки – торговий представник Тарас Качка. Зросли всі лідери експорту – як сировинні, так і переробки.
Ключові факти
- Завдяки відкриттю навігації в портах в лідери по обсягах експорту вибилася залізна руда – 33,6 млн т, зростання на 89% у порівнянні з 23 роком. Виручка – $2,8 млрд, що на 58% більше, ніж у 2023 році.
- Друга за обсягом – кукурудза 29 млн т. Це на 12,3% більше в обсягах. Але при цьому виручка від цього експорту зросла, лише на 2,3% – до $5,07 млрд.
- Експорт м’яса птиці збільшився на 5,6% до 448 400 т, але виручка збільшилася на 20% і склала $961 млн т.
- Серед товарів, чий експорт склав більше мільярда доларів, – кабельна продукція, експорт якої збільшився на 60% і склав $1,27 млрд.
- Зростання виручки від експорту основних металургійних товарів склало 52% для напівфабрикатів ($927 млн), 38,9% для гарячекатаного прокату ($809 млн), 125% для труб ($590 млн), 6,1% для чавуну ($500 млн) та 19,3% для прутків ($156 млн).
- Індикатором роботи харчової переробної промисловості є кондитерські вироби. Відбулося зростання виручки на 38% від шоколаду ($264 млн), 26,9% зростання для печива (269 млн), 15,6% для цукерок без шоколаду ($215 млн).
- Лісопереробка. Дошки (лісоматеріали розпиляні) чи не єдиний товар, з обсягом експорту понад 1 млн т, де і обсяг товару і виручка скоротилися. Незначно – на 1,2% до $400,9 млн. Натомість інший товар деревопереробки – фанера клеєна – зросла на 95% і сягнула $125,3 млн виручки.
- Легка промисловість. Експорт костюмів, комплектів, піджаків, штанів, комбінезонів для чоловіків склав $99 млн. Це на 646% більше, ніж у 2023. Експорт костюмів, комплектів, жакетів, суконь, спідниць для жінок був вартий $71,3 млн, це 114,2% зростання.
Географія експорту
- Експорт до ЄС зріс на 5,9% і склав $24,7 млрд. У пʼятірці країн – Польща ($4,7 млрд), Іспанія ($2,8 млрд), Німеччина ($2,8 млрд), Нідерланди ($1,98 млрд), Італія ($1,93 млрд). При цьому зростання експорту до Німеччини склало 40,5%, а от експорт до Польщі скоротився на 1,1%.
- Загалом торгівля з Польщею скорочується, адже Україна імпортувала з неї на 6,8% менше, ніж в 2023. При тому, що Польща і далі є лідером по поставках товарів з ЄС – $6,8 млрд з 34,3 млрд всього імпорту з ЄС. Також скорочується торгівля і з Туреччиною – на 7,2% експорт і на 13,5% імпорт.
- Значними темпами росте імпорт з Китаю – загальний обсяг імпорту $14,3 млрд, що на 37,4% більше, ніж в 2023 році.
Контекст
Ключовим для досягнення таких результатів стала нормалізація роботи морських портів України, заявляла перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко. У 2023 році Україна експортувала морем 54,8 млн т продукції, а цього року – 87,2 млн т.
Транспортування товарів змінилося не лише кількісно, а й якісно. Попри істотне зменшення обсягу експорту товарів автомобільним транспортом у вазі вартість перевезених автомобілями вантажів цього року збільшилась до $14,5 млрд.
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