Обсяги українського експорту у січні 2025 року знизились майже вдвічі – Свириденко

У січні 2025 року експорт українських товарів у грошовому еквіваленті становив $3,1 млрд, однак в обсягах фізичних поставок він знизився з 12 млн тонн у 2024 році до 6,6 млн тонн у 2025-му. Про це повідомила перша віцепремʼєрка та міністерка економіки Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.

Деталі

«Логістика залишається ключовою, і морський транспорт зіграв основну роль, забезпечивши експорт 6,6 млн тонн товарів. Тому подальша нормалізація роботи українських морських портів має бути пріоритетом для підтримки та збільшення цих обсягів», – наголосила вона.

Найбільше було експортовано кукурудзи ($521 млн, або 2,5 млн тонн), соняшникової олії ($426 млн, або 378 000 тонн), залізних руд та концентратів ($247 млн, або 3,1 млн тонн), пшениці ($188 млн, або 891 000 тонн), ізольованих проводів і кабелів ($104 млн, або 6 000 тонн), соєвих бобів ($90 млн, або 223 000 тонн).

Свириденко зазначила, що Європейський Союз залишається головним торговельним партнером України, з обсягом експорту в $1,8 млрд у січні.

«Зміцнення економічних звʼязків з ЄС є нашим стратегічним пріоритетом. Тому ми продовжуємо працювати над розширенням можливостей для українського бізнесу та інтеграцією його в європейські ланцюги доданої вартості», – додала вона.

Контекст

У 2024 році Україна збільшила експорт товарів на $5,44 млрд, досягнувши загальної суми в $41,6 млрд, що на 15% більше порівняно з 2023 роком. У фізичних обсягах експорт склав 131,2 млн тонн, що на 30,8 млн тонн більше, що свідчить про зростання на 30,8%.

Одним з основних факторів цього досягнення стала стабілізація роботи морських портів України, зазначила перша віцепремʼєрка та міністерка економіки Юлія Свириденко. У 2023 році Україна експортувала морем 54,8 млн тонн продукції, а в 2024 році цей показник збільшився до 87,2 млн тонн.

Зміни в транспортуванні товарів були не лише в кількісному, а й у якісному аспекті. Попри суттєве скорочення обсягів експорту автомобільним транспортом, вартість вантажів, перевезених автомобілями, цього року зросла до $14,5 млрд.