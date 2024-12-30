Украина за год увеличила экспорт в денежном выражении на 13,4%, в весе – на 28,8%

Экспорт из Украины в 2024 году в денежном выражении вырос минимум на 13,4%, в весе – на 28,8%. На 26 декабря Украина экспортировала 129,2 млн т товаров более чем на $41 млрд. В то время как по итогам 2023 года экспортировано 100,3 млн т на $36,1 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики 30 декабря.
Экспорт – жизненно важен для экономики Украины. Он обеспечивает валютные поступления и инвестиции, стимулирует экономический рост.
Подробности
- Ключевым для достижения таких результатов стала нормализация работы морских портов Украины, отметила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. В 2023 году Украина экспортировала по морю 54,8 млн т продукции, а в этом году – 87,2 млн т.
- Транспортировка товаров изменилась не только количественно, но и качественно, отметило Минэкономики. Несмотря на существенное уменьшение объема экспорта товаров автомобильным транспортом в весе, стоимость перевозимых автомобилями грузов в этом году увеличилась до $14,5 млрд.
- В 2024 году ЕС оставался ключевым торговым партнером Украины, рассказал заместитель министра экономики – торговый представитель Тарас Качка.
- На наземной границе с ЕС в текущем году Украина экспортировала в ЕС товаров на $24,5 млрд. Это более чем на $1 млрд больше, чем в 2023 году. И это более 59% нашего экспорта в целом. Кроме того, почти 50% всего импорта в Украину составляют товары из ЕС, подчеркнул Качка.
- В следующем году Украина сосредоточится на поиске решения о доступе на рынок ЕС для чувствительных аграрных товаров: кукурузы, крупы, отрубей, меда, сахара, яиц и мяса птицы.
- Вне ЕС ключевыми торговыми партнерами Украины в экспорте в 2024 году были: Китай ($2,3 млрд); Турция ($2,1 млрд); Египет ($1,6 млрд); Индия ($986 млн); Молдова ($935 млн).
- Лидером по экспорту в 2024 году стал продукт агропереработки – подсолнечное масло. Его экспортировано более чем на $5 млрд. Также из продукции агропереработки экспортированы: шрот подсолнечный – более чем на $1 млрд; мясо птицы – на $945 млн; сахар – на $408 млн; масло соевое – на $311 млн.
- Возрождается металлургический экспорт. В 2024 году Украина экспортировала полуфабрикатов из железа на $927,5 млн, горячекатаного проката на $802 млн, чугуна на $500 млн, труб на $577 млн.
- Значительные объемы экспорта в 2024 году составило сырье: кукуруза – на $4,9 млрд; пшеница $3,68 млрд; железная руда в $2,75 млрд; соя $1,29 млрд.
- Первенство среди экспортируемой продукции производства получили производители кабелей (экспортировано на $1,26 млрд) и мебели ($460,6 млн).
Контекст
1 декабря Кабмин отменил режим лицензирования экспорта зерновых, бобовых, масличных культур и подсолнечного масла. Такое решение приняли, чтобы предотвратить двойной контроль со стороны государства, поскольку с 1 декабря заработает автоматический режим контроля, пояснил Тарас Качка. Лицензии ввели год назад, чтобы преодолеть теневой рынок и невозврат валютной выручки в страну.
В Минэкономики уточнили, что лицензирование экспорта пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса в Болгарию, Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу остается без изменений.
24 декабря правительство утвердило перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, а также квоты на 2025 год.
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