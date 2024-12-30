Украина за год увеличила экспорт в денежном выражении на 13,4%, в весе – на 28,8%

Экспорт из Украины в 2024 году в денежном выражении вырос минимум на 13,4%, в весе – на 28,8%. На 26 декабря Украина экспортировала 129,2 млн т товаров более чем на $41 млрд. В то время как по итогам 2023 года экспортировано 100,3 млн т на $36,1 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики 30 декабря.

Экспорт – жизненно важен для экономики Украины. Он обеспечивает валютные поступления и инвестиции, стимулирует экономический рост.