Bunge, один из мировых лидеров агропромышленного сектора, намерен приобрести Винницкий масложировой комбинат, принадлежащий Алексею Пономарчуку. Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины от 2 октября.
Подробности
- АМКУ рассматривает заявление Koninklijke Bunge BV (Роттердам, Нидерланды) от 21 августа 2025 г. о разрешении на приобретение контроля над Eltorne Limited (Пафос, Кипр). Эта компания, принадлежащая Пономарчуку, через ООО «Актив-ОЖК» владеет 100% акций ЧАО «Винницкий ОЖК».
Контекст
Согласно данным официального сайта комбината, «Винницкий ОЖК» является универсальным предприятием, которое перерабатывает подсолнечник, рапс и сою, производя нерафинированные растительные масла и шроты. В состав комбината входят два маслоэкстракционных завода: первый перерабатывает 1000 тонн семян подсолнечника, 600 тонн рапса, 550 тонн сои или 300 тонн льна в сутки; второй – 1840 тонн подсолнечника, 1350 тонн рапса, 900 тонн сои или 1000 тонн льна в сутки.
Также комбинат имеет мощности для производства рафинированного дезодорированного масла (80 тонн/сутки) и фасованного масла в бутылки и канистры (50 тонн/сутки). На предприятии действует участок гранулирования шелухи (300 тонн/сутки), элеватор для семян (24 000 тонн), силос (2500 куб. м), элеватор для шрота (4000 тонн) и резервуары для хранения масла (12 505 куб. м). Мощности для отгрузки масла составляют 3000 тонн/сутки для железнодорожных цистерн, 1145 тонн/сутки для флекси-контейнеров и 250 тонн/сутки для автоотгрузки.
Комбинат производит пеллеты из шелухи подсолнечника, фосфатидный концентрат и использует шелуху в качестве альтернативного источника теплоэнергии для собственной котельной, что способствует экологичности.
30 сентября 2025 г. ЧАО «Винницкий ОЖК» сообщило о смене акционеров в 2023 году, когда собственником стало ООО «Актив-ОЖК». По данным YouControl, в 2024 году выручка комбината снизилась в 2,4 раза – до 759,5 млн грн, чистый убыток составил 97,7 млн грн (против 101,3 млн грн прибыли в 2023 году). В первом полугодии 2025-го выручка упала в 1,7 раза – до 275,6 млн грн, а чистый убыток достиг 64,2 млн грн (против 9,9 млн грн прибыли за аналогичный период 2024 года).
