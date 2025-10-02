Підписка від 49 грн
АМКУ дозволив міжнародному зернотрейдеру Bunge придбати Вінницький олійножировий комбінат

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Bunge, один із світових лідерів агропромислового сектору, отримав дозвіл від Антимонопольного комітету України на купівлю Вінницького олійножирового комбінату, який належить Олексію Пономарчуку, йдеться в повідомленні АМКУ від 2 жовтня.

  • У повідомленні комітету йдеться, що компанії Koninklijke Bunge B.V. (Роттердам, Нідерланди) надано дозвіл на набуття контролю над компанією Eltorne Limited (Пафос, Кіпр). Ця компанія, що належить Пономарчуку, через ТОВ «Актив-ОЖК» володіє 100% акцій ПрАТ «Вінницький ОЖК».

Контекст 

Bunge Ltd. – транснаціональна компанія, один із десяти найбільших зернових трейдерів світу, що працює у понад 40 країнах. Вона спеціалізується на торгівлі зерном (кукурудза, пшениця, рис), постачаючи продукцію від країн до дрібних виробників, та має мережу елеваторів і портових терміналів у ключових сільськогосподарських регіонах.

Компанія є світовим лідером у переробці олійних культур, зокрема соєвої олії, працюючи в США, Бразилії, Аргентині та інших регіонах. Після придбання Loders Croklaan у 2018 році Bunge стала провідним постачальником олій для B2B, зокрема лецитину під брендом BungeMaxx.

Згідно з даними офіційного сайту комбінату, Вінницький ОЖК є універсальним підприємством, яке переробляє соняшник, ріпак і сою, виробляючи нерафіновані олії та шроти. До складу комбінату входять два олійноекстракційні заводи: перший переробляє 1000 тонн насіння соняшнику, 600 тонн ріпаку, 550 тонн сої або 300 тонн льону на добу; другий – 1840 тонн соняшнику, 1350 тонн ріпаку, 900 тонн сої або 1000 тонн льону на добу.

Також комбінат має потужності для виробництва рафінованої дезодорованої олії (80 тонн/доба) та фасованої олії в полімерні пляшки й каністри (50 тонн/доба). На підприємстві діє дільниця гранулювання лушпиння (300 тонн/доба), елеватор для насіння (24 000 тонн), силос (2500 куб. м), елеватор для шроту (4000 тонн) і резервуари для зберігання олії (12 505 куб. м). Потужності для відвантаження олії становлять 3000 тонн/доба для залізничних цистерн, 1145 тонн/доба для флексі-контейнерів і 250 тонн/доба для автовідвантаження.

Комбінат виробляє пелети з лушпиння соняшнику, фосфатидний концентрат і використовує лушпиння як альтернативне джерело теплоенергії для власної котельні, що сприяє екологічності.

За даними YouControl, у 2024 році виторг комбінату знизився в 2,4 раза – до 759,5 млн грн, чистий збиток склав 97,7 млн грн (проти 101,3 млн грн прибутку у 2023-му). У першому півріччі 2025 року виторг впав в 1,7 раза – до 275,6 млн грн, а чистий збиток досяг 64,2 млн грн (проти 9,9 млн грн прибутку за аналогічний період 2024 року).

