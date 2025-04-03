Одна из крупнейших IT-компаний Украины Intellias открывает офис в Германии

Сервисная IT-компания Intellias, разрабатывающая софт по заказу, открывает офис в немецком городе Ингольштадт. Об этом Forbes Ukaine сообщили в компании.

Ключевые факты

Новый офис разместится в бизнес-центре In-Campus Ingolstadt для автомобильных производителей и поставщиков. «Это будет способствовать более близкому и более продуктивному сотрудничеству с клиентами в автомобильной сфере», – отмечается в пресс-релизе Intellias.

«Открытие нового офиса в In-Campus – это не только укрепление нашей позиции в регионе DACH , но и новые возможности для наших инженеров: еще больше современных технологий, более тесное сотрудничество с клиентами и технологические инновации», – цитируется в релизе CEO Intellias Виталий Седлер.

, но и новые возможности для наших инженеров: еще больше современных технологий, более тесное сотрудничество с клиентами и технологические инновации», – цитируется в релизе CEO Intellias Виталий Седлер. Новый офис имеет сертификацию TISAX третьего уровня, позволяющую работать над разработкой и тестированием программного обеспечения для прототипов транспортных средств следующего поколения, отмечается в релизе. Он оснащен новыми системами контроля доступа и специальной инфраструктурой для испытания компонентов автомобильного оборудования.

К концу 2025 года компания планирует увеличить инженерный центр в Германии до 100 специалистов.

Контекст

Intellias занимается разработкой программного обеспечения для автомобильной и транспортной отрасли, финансовых и телекоммуникационных технологий, технологий в сфере ритейла.

В компании работает 3000 специалистов в 14 странах мира. Центры разработки расположены в Украине, Великобритании, США, Польше, Хорватии, Болгарии, Испании, Португалии, Колумбии и Индии.

В 2024-м у Intellias, принадлежащего Виталию Седлеру и Михаилу Пузракову, прибыль выросла до 300,7 млн ​​грн, что почти на 20% больше, чем в 2023-м. Зато выручка упала на 6%, до 4,1 млрд грн.

В апреле 2024 года компания приобрела 100% акций американской C2 Solutions, специализирующейся на цифровой медицине и разработке технологий для медицинского оборудования. В августе Intellias купила британскую NorthLink Digital, занимающуюся ІТ-консалтингом и разработкой софта. «Ведем переговоры с определенным количеством интересующих нас компаний в разных уголках мира», – говорил Forbes Ukraine Седлер в октябре 2024-го.