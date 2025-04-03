Одна з найбільших IT-компаній України Intellias відкриває офіс у Німеччині

Сервісна IT-компанія Intellias, що розробляє софт на замовлення, відкриває офіс у німецькому місті Інґольштадт. Про це Forbes Ukaine повідомили у компанії.

Ключові факти

Новий офіс розташується в бізнес-центрі In-Campus Ingolstadt для автомобільних виробників та постачальників. «Це сприятиме ближчій та продуктивнішій співпраці з клієнтами в автомобільній сфері», — зазначається у пресрелізі Intellias.

«Відкриття нового офісу в In-Campus це не лише зміцнення нашої позиції у регіоні DACH , а й нові можливості для наших інженерів: ще більше сучасних технологій, тісніша співпраця з клієнтами та технологічні інновації», — цитується у релізі CEO Intellias Віталій Седлер.

, а й нові можливості для наших інженерів: ще більше сучасних технологій, тісніша співпраця з клієнтами та технологічні інновації», — цитується у релізі CEO Intellias Віталій Седлер. Новий офіс має сертифікацію TISAX третього рівня, що дозволяє працювати над розробкою та тестуванням програмного забезпечення для прототипів транспортних засобів наступного покоління, зазначається у релізі. Він також оснащений новими системами контролю доступу та спеціальною інфраструктурою для випробування компонентів автомобільного обладнання.

До кінця 2025 року компанія планує збільшити інженерний центр у Німеччині до 100 фахівців.

Контекст

Intellias займається розробкою програмного забезпечення для автомобільної й транспортної галузі, фінансових та телекомунікаційних технологій, технологіях у сфері ритейлу.

У компанії працює 3000 фахівців у 14 країнах світу. Розробницькі центри розташовані в Україні, Великій Британії, США, Польщі, Хорватії, Болгарії, Іспанії, Португалії, Колумбії та Індії.

У 2024-му в Intellias, що належить Віталію Седлерута Михайлу Пузракову, прибуток зріс до 300,7 млн грн, що на майже 20% більше, ніж у 2023-му. Натомість виторг упав на 6%, до 4,1 млрд грн.

У квітні 2024-го компанія придбала 100% акцій американської C2 Solutions, що спеціалізується на цифровій медицині й розробці технологій для медичного устаткування. У серпні Intellias купила британську NorthLink Digital, яка займається ІТ-консалтингом і розробкою софту. «Ведемо перемовини з певною кількістю цікавих нам компаній в різних куточках світу», – казав Forbes Ukraine Седлер у жовтні 2024-го.