Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Офисы Представительства ЕС и издания «Украинская правда» пострадали из-за российской атаки на Киев (фото)

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Офис Представительства ЕС. Последствия российского удара в ночь на 28 августа 2025 года /Постоянное представительство Украины в ЕС

Офис Представительства ЕС. Последствия российского удара в ночь на 28 августа 2025 года Фото Постоянное представительство Украины в ЕС

Из-за массированной атаки России на Киев в ночь на 28 августа пострадали офисы Представительства ЕС в Украине и издания «Украинская правда», которые находятся недалеко от центра столицы.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Повреждения получило здание бизнес-центра «Прайм», в котором расположен офис УП, говорится в сообщении издания. Ожидается официальная информация о масштабе повреждений и состоянии здания. Пострадавших нет.
Офисы Представительства ЕС и издания «Украинская правда» пострадали из-за российской атаки на Киев (фото) /Фото 1

Офис УП после российской ракетной атаки

Офисы Представительства ЕС и издания «Украинская правда» пострадали из-за российской атаки на Киев (фото) /Фото 2

Офис УП после российской ракетной атаки

Офисы Представительства ЕС и издания «Украинская правда» пострадали из-за российской атаки на Киев (фото) /Фото 3

Офис УП после российской ракетной атаки

Предыдущий слайд
Следующий слайд
  • Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в результате удара России по Киеву получило повреждения здание Представительства ЕС. Он заявил, что во время ночного удара Россия также нацелилась на дипломатов, что является прямым нарушением Венской конвенции.
  • Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что массированный обстрел Киева в ночь на 28 августа является настоящим ответом России на мирные усилия, направленные на завершение войны. Она опубликовала фото последствий атаки.
Офисы Представительства ЕС и издания «Украинская правда» пострадали из-за российской атаки на Киев (фото) /Фото 4

Офис Представительства ЕС в Украине после атаки России на Киев. Фото: Андрей Сибига

Офисы Представительства ЕС и издания «Украинская правда» пострадали из-за российской атаки на Киев (фото) /Фото 5

Офис Представительства ЕС в Украине после атаки России на Киев. Фото: Андрей Сибига

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Контекст

В результате комбинированного российского удара по Киеву в ночь на 28 августа погибли по меньшей мере 12 человек, среди которых трое детей, десятки раненых.

Силы ПВО сбили 26 из 31 ракеты и 563 из 598 БпЛА над Украиной ночью: 563/598 – БпЛА различных типов; 1/2 – Кинжалов; 7/9 – Искандеров-М/KN-23; 18/20 – крылатых Х-101. Ракеты и БпЛА попали в 13 локаций, падение обломков зафиксировано в 26 местах.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні