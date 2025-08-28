Из-за массированной атаки России на Киев в ночь на 28 августа пострадали офисы Представительства ЕС в Украине и издания «Украинская правда», которые находятся недалеко от центра столицы.
Подробности
- Повреждения получило здание бизнес-центра «Прайм», в котором расположен офис УП, говорится в сообщении издания. Ожидается официальная информация о масштабе повреждений и состоянии здания. Пострадавших нет.
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в результате удара России по Киеву получило повреждения здание Представительства ЕС. Он заявил, что во время ночного удара Россия также нацелилась на дипломатов, что является прямым нарушением Венской конвенции.
- Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что массированный обстрел Киева в ночь на 28 августа является настоящим ответом России на мирные усилия, направленные на завершение войны. Она опубликовала фото последствий атаки.
Контекст
В результате комбинированного российского удара по Киеву в ночь на 28 августа погибли по меньшей мере 12 человек, среди которых трое детей, десятки раненых.
Силы ПВО сбили 26 из 31 ракеты и 563 из 598 БпЛА над Украиной ночью: 563/598 – БпЛА различных типов; 1/2 – Кинжалов; 7/9 – Искандеров-М/KN-23; 18/20 – крылатых Х-101. Ракеты и БпЛА попали в 13 локаций, падение обломков зафиксировано в 26 местах.
