Правительство запускает экспериментальный проект, который позволит бизнесу подавать обращения в госорганы онлайн через систему «Пульс» и следить за их рассмотрением в удобном формате. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Подробности

Система позволяет бизнесу подавать обращения онлайн с использованием электронной подписи, отслеживать их рассмотрение в персональном кабинете, оценивать качество решений и участвовать в опросах об условиях ведения бизнеса.

Цель проекта – создать единый цифровой канал коммуникации между бизнесом и государством.

Эксперимент продлится два года. Старт – 1 января 2026-го.

Координацию проекта осуществляет Министерство экономики. Государственная регуляторная служба будет выполнять роль модератора, контролируя качество ответов органов власти. Техническое администрирование платформы возложено на АО «Прозорро.Продажи».

К системе будут подключены все центральные органы исполнительной власти, Правительственный контактный центр, Совет бизнес-омбудсмена, а также Офис президента с согласия.

Контекст

В июле 2024 года платформу «Пульс» запустили в режиме бета-тестирования. Целью платформы является создание единого цифрового инструмента для прозрачных отношений между государством и бизнесом для повышения качества государственных услуг, отметило Минэкономики.

В сентябре 2024-го в «Пульсе» для украинских предпринимателей появилась возможность проголосовать за наиболее актуальные проблемы, препятствующие развитию бизнеса.

Но через полгода работы «Пульс» не стал популярным инструментом среди предпринимателей. По состоянию на начало марта 2025 года на платформе было примерно 170 отзывов. Пока средняя оценка государственных органов на платформе – пять из 10.

Попытаться перезапустить платформу в ОП решили, приобщив к ней и региональный бизнес. Как в ОП и Кабмине планируют решать проблемы бизнеса и готовы ли предприниматели к диалогу с властями, читайте здесь.