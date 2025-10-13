Уряд запускає експериментальний проєкт, який дозволить бізнесу подавати звернення до держорганів онлайн через систему «Пульс» і стежити за їхнім розглядом у зручному форматі. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Деталі

Система дає змогу бізнесу подавати звернення онлайн із використанням електронного підпису, відстежувати їх розгляд у персональному кабінеті, оцінювати якість рішень та брати участь в опитуваннях щодо умов ведення бізнесу.

Мета проєкту – створити єдиний цифровий канал комунікації між бізнесом і державою.

Експеримент триватиме два роки. Старт – 1 січня 2026-го.

Координацію проєкту здійснює Міністерство економіки. Державна регуляторна служба виконуватиме роль модератора, контролюючи якість відповідей органів влади. Технічне адміністрування платформи покладено на АТ «Прозорро.Продажі».

До системи будуть підключені всі центральні органи виконавчої влади, Урядовий контактний центр, Рада бізнес-омбудсмена, а також Офіс президента за згодою.

Контекст

У липні 2024-го платформу «Пульс» запустили в режимі бета-тестування. Мета платформи – створити єдиний цифровий інструмент для прозорих відносин між державою та бізнесом для підвищення якості державних послуг, зазначило Мінекономіки.

У вересні 2024-го у «Пульсі» для українських підприємців зʼявилася можливість проголосувати за найбільш актуальні проблеми, які перешкоджають розвитку бізнесу.

Але за пів року роботи «Пульс» не став популярним інструментом серед підприємців. Станом на початок березня 2025-го на платформі було приблизно 170 відгуків. Поки що середня оцінка державних органів на платформі – пʼять з 10.

Спробувати перезапустити платформу в ОП вирішили, долучивши до неї й регіональний бізнес. Як в ОП та Кабміні планують розвʼязувати проблеми бізнесу та чи готові підприємці до діалогу з владою, читайте тут.