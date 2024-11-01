OpenAI добавила новую функцию поиска в ChatGPT

OpenAI является одним из самых больших и дорогих стартапов в мире.

Компания OpenAI добавила набор новых функций поиска в свою популярную большую языковую модель ChatGPT, решив интегрировать эту функцию в чат-бот вместо запуска отдельного продукта, пишет Reuters .

Ключевые факты

OpenAI заявила, что новая функция в ChatGPT будет выбирать поиск в интернете на основе запросов пользователей и предоставлять быстрые и своевременные ответы со ссылками на соответствующие веб-источники.

«Поиск ChatGPT использует сторонних поставщиков поиска, а также контент, предоставленный непосредственно нашими партнерами, для предоставления информации, которую ищут пользователи», – говорится в сообщении OpenAI.

Как отметили представители стартапа, поисковая модель является доработанной версией GPT-4o, и добавили, что все пользователи ChatGPT Plus и Team получат доступ к ней в четверг, 31 октября.

Корпоративные и образовательные клиенты смогут получить доступ к этим функциям в ближайшие недели, а для бесплатных пользователей они станут доступными в ближайшие месяцы.

В июле OpenAI избирательно запустила SearchGPT – прототип поисковика на базе искусственного интеллекта с доступом к информации в интернете в режиме реального времени.

Контекст

Гигант искусственного интеллекта вторгается на территорию, где долгое время доминировала Google, а также становится в один ряд с Bing от Microsoft и новыми сервисами, такими как Perplexity.

Стартап под руководством Сэма Альтмана в этом году заключил контракты на контент с несколькими издательствами, включая Condé Nast, журнал Time, Financial Times, Business Insider, французскую Le Monde и испанскую Prisa Media.

OpenAI заявила, что активно сотрудничала с индустрией новостей и собрала отзывы от своих партнеров по функции поиска.

Ранее в октябре OpenAI привлекла $6,6 млрд инвестиций от инвесторов, что может оценить компанию в $157 млрд и укрепить ее позиции как одной из самых дорогих частных компаний в мире.