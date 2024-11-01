OpenAI додала нову функцію пошуку в ChatGPT

OpenAI є одним із найбільших і найдорожчих стартапів у світі.

Компанія OpenAI додала набір нових функцій пошуку до своєї популярної великої мовної моделі ChatGPT, вирішивши інтегрувати цю функцію в чат-бот замість запуску окремого продукту, пише Reuters .

Ключові факти

OpenAI заявила, що нова функція в ChatGPT обиратиме пошук в інтернеті на основі запитів користувачів і надаватиме швидкі та своєчасні відповіді з посиланнями на відповідні вебджерела.

«Пошук ChatGPT використовує сторонніх постачальників пошуку, а також контент, наданий безпосередньо нашими партнерами, для надання інформації, яку шукають користувачі», – йдеться у повідомленні OpenAI.

Як зазначили представників стартапу, пошукова модель є допрацьованою версією GPT-4o, і додали, що всі користувачі ChatGPT Plus і Team отримають доступ до неї в четвер, 31 жовтня.

Корпоративні та освітні клієнти зможуть отримати доступ до цих функцій протягом найближчих тижнів, а для безкоштовних користувачів вони стануть доступними протягом найближчих місяців.

У липні OpenAI вибірково запустила SearchGPT – прототип пошукової системи на базі штучного інтелекту з доступом до інформації в інтернеті в режимі реального часу.

Контекст

Гігант штучного інтелекту вторгається на територію, на якій довгий час домінувала Google, а також стає в один ряд із Bing від Microsoft та новими сервісами, такими як Perplexity.

Стартап під керівництвом Сема Альтмана цього року уклав контракти на контент із кількома видавництвами, серед яких Condé Nast, журнал Time, Financial Times, Business Insider, французька Le Monde та іспанська Prisa Media.

OpenAI заявила, що активно співпрацювала з індустрією новин і зібрала відгуки від своїх партнерів щодо функції пошуку.

Раніше в жовтні OpenAI залучила $6,6 млрд інвестицій від інвесторів, що може оцінити компанію в $157 млрд і зміцнити її позиції як однієї з найдорожчих приватних компаній у світі.