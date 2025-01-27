Китайська ШІ-модель DeepSeek поставила під сумнів технологічне лідерство США, Nasdaq падає – Bloomberg

Китайський стартап DeepSeek, що займається розробкою штучного інтелекту, обвалив світові фондові ринки в понеділок, 27 січня, поставивши під сумнів технологічне домінування США, пише Bloomberg . Результати роботи DeepSeek свідчать, що можна розробляти потужні моделі ШІ, які коштують дешевше.

Деталі

Ринок обговорює останню ШІ-модель DeepSeek R1, яка нібито є більш економічно ефективною, хоча і працює на менш просунутих чипах. Це ставить під сумнів обґрунтованість захмарних оцінок таких компаній, як Nvidia Corp. Саме вона очолила світовий бум акцій ШІ, оскільки її чипи вважаються ключовими для цієї технології, зазначило агентство.

«DeepSeek показує, що можна розробляти потужні моделі ШІ, які коштують дешевше», – сказав Вей-Серн Лінг, керуючий директор Union Bancaire Privee. «Це потенційно може підірвати інвестиційну привабливість всього ланцюжка поставок ШІ, яка обумовлена високими витратами невеликої кількості гіперскалерів».

Фʼючерси на Nasdaq 100 впали майже на 2,5%, водночас контракти на S&P 500 подешевшали на 1,4%.

Китайські акції, повʼязані з ШІ, відреагували позитивно, а акції компанії Merit Interactive Co., що котирується на материку, зросли до своїх денних максимумів. Merit є однією з тих компаній, які мають найчіткіші звʼязки з DeepSeek після того, як вона заявила в попередньому звіті, що включила ШІ-модель китайського стартапа в маркетинг. У Гонконзі технологічний індекс Hang Seng Tech Index піднявся на 2%.

Акції постачальника Nvidia, компанії Advantest, впали на 8,6% в Токіо. Інвестор в центри обробки даних Mapletree Industrial Trust втратив 3,6% в Сінгапурі. Акції самої Nvidia падали на близько 3%.

Контекст

Модель штучного інтелекту від компанії DeepSeek, заснованої керівником квантового фонду Лян Веньфенгом, розглядається як конкурент останніх пропозицій від OpenAI та Meta Platforms.

Інвестор Марк Андрессен назвав DeepSeek R1 «одним з найдивовижніших і вражаючих проривів», посилаючись на результати його роботи і мислення під час відповідей на письмовий запит або підказку користувача.

Випущена минулого тижня ШІ-модель від DeepSeek знаходиться на вершині рейтингу Apple в App Store, а користувачі високо оцінюють його прозорість.

DeepSeek заявляє, що її модель R1 перевершила найновішу модель OpenAI (o1) в декількох незалежних тестах. За даними стартапа, ШІ-модель розробили за два місяці й обійшлася вона лише у $6 млн.