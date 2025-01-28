Успех DeepSeek. 500 самых богатых людей мира потеряли $108 млрд после обрушения акций техкомпаний

В понедельник, 27 января, 500 самых богатых людей мира во главе с соучредителем Nvidia Corp. Дженсеном Хуангом потеряли в общей сложности $108 млрд из-за распродажи акций технологического сектора, связанной с успехом китайского разработчика искусственного интеллекта DeepSeek, пишет Bloomberg .

Ключевые факты

Миллиардеры, чье состояние связано с искусственным интеллектом, понесли наибольшие потери: состояние Хуанга сократилось на $20,1 млрд, или на 20%, тогда как убыток в размере $22,6 млрд соучредителя Oracle Corp. Ларри Эллисона был больше в абсолютном выражении, но составил всего 12% от его состояния, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Майкл Делл из Dell Inc. потерял $13 млрд, а соучредитель Binance Holdings Ltd. Чанпен Чжао потерял $12,1 млрд.

Титаны технологического сектора как группа потеряли $94 млрд богатства – примерно 85% от общего падения индекса Bloomberg.

Индекс Nasdaq Composite упал на 3,1%, а S&P 500 – на 1,5%.

Nvidia стала самым большим победителем бума ИИ на данный момент: чистый капитал Хуанга увеличился почти в восемь раз, до $121 млрд, с начала 2023 года по 24 января.

Состояние Цукерберга выросло на 385%, до $229 млрд, за тот же период, а Джефф Безос из Amazon.com Inc. вырос на 133%, до $254 млрд.

В то время как Хуанг и Эллисон понесли убытки, состояние других крупных технологических миллиардеров осталось целым.

Чистый капитал Цукерберга завершил день ростом, увеличившись на $4,3 млрд, поскольку Meta восстановилась после спада в начале сессии. Состояние Безоса возросло примерно на $632 млн.

Контекст

Компания DeepSeek из Ханчжоу разрабатывает модели ИИ с 2023 года, но впервые попала в поле зрения многих западных инвесторов в эти выходные, когда ее бесплатное приложение чат-бота DeepSeek R1 возглавило мировые чарты загрузок. Пришло так много новых пользователей, что DeepSeek с трудом удерживала программу в сети, страдая от сбоев и ограничивая регистрацию для пользователей с китайскими номерами телефонов.

Вступление в гонку ИИ «темной лошадки» DeepSeek, разработка которой обошлась всего в $5,6 млн, бросает вызов нарративу Кремниевой долины о необходимости огромных капитальных затрат для разработки более сильных моделей.

Стремительно растущие оценки так называемых ИИ-компаний, включая Meta Platforms, Alphabet и Microsoft, принесли их владельцам миллиарды долларов, с тех пор как OpenAI представила ChatGPT в ноябре 2022 года. Эти компании в большинстве своем действовали по такой схеме: тратили большие суммы на разработку и эксплуатацию систем ИИ, накапливая самые современные полупроводники и энергоносители, необходимые для их работы.

Согласно отчету Bloomberg Intelligence, капитальные издержки всех крупных технологических компаний в 2025 году достигнут $200 млрд.