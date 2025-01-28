Успіх DeepSeek. 500 найбагатших людей світу втратили $108 млрд після обвалу акцій техкомпаній

У понеділок, 27 січня, 500 найбагатших людей світу на чолі із співзасновником Nvidia Corp. Дженсеном Хуангом втратили загалом $108 млрд через розпродаж акцій технологічного сектору, повʼязаний з успіхом китайського розробника штучного інтелекту DeepSeek, пише Bloomberg .

Ключові факти

Мільярдери, чиї статки повʼязані зі штучним інтелектом, зазнали найбільших втрат: статки Хуанга скоротилися на $20,1 млрд, або на 20%, тоді як збиток у розмірі $22,6 млрд співзасновника Oracle Corp. Ларрі Еллісона був більшим в абсолютному вираженні, але склав усього 12% від його статків, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.

Майкл Делл із Dell Inc. втратив $13 млрд, а співзасновник Binance Holdings Ltd. Чанпен Чжао втратив $12,1 млрд.

Титани технологічного сектора як група втратили $94 млрд багатства – приблизно 85% від загального падіння індексу Bloomberg.

Індекс Nasdaq Composite впав на 3,1%, а S&P 500 – на 1,5%.

Nvidia стала найбільшим переможцем буму ШІ на даний момент: чистий капітал Хуанга збільшився майже у вісім разів до $121 млрд із початку 2023 року до 24 січня.

Статки Цукерберга виросли на 385%, до $229 млрд, за той же період, а Джефф Безос з Amazon.com Inc. виріс на 133%, до $254 млрд.

У той час як Хуанг та Еллісон зазнали збитків, статки інших великих технологічних мільярдерів залишилися цілими.

Чистий капітал Цукерберга завершив день зростанням, збільшившись на $4,3 млрд, оскільки Meta відновилася після спаду на початку сесії. Статки Безосу зросли приблизно на $632 млн.

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Контекст

Компанія DeepSeek із Ханчжоу розробляє моделі ШІ з 2023 року, але вперше потрапила в поле зору багатьох західних інвесторів у ці вихідні, коли її безкоштовний додаток чат-бота DeepSeek R1 очолив світові чарти завантажень. Прийшло так багато нових користувачів, що DeepSeek важко утримувала програму в мережі, страждаючи від збоїв і обмежуючи реєстрацію для користувачів із китайськими номерами телефонів.

Вступ у гонку ШІ «темної конячки» DeepSeek, розробка якої обійшлася всього в $5,6 млн, кидає виклик наративу Кремнієвої долини про необхідність величезних капітальних витрат для розробки найсильніших моделей.

Стрімко зростаючі оцінки так званих ШІ-компаній, включаючи Meta Platforms, Alphabet та Microsoft, принесли їхнім власникам мільярди доларів з того часу, як OpenAI представила ChatGPT у листопаді 2022 року. Ці компанії здебільшого діяли за такою схемою: витрачали великі суми на розробку та експлуатацію систем ШІ, накопичуючи найсучасніші напівпровідники та енергоносії, необхідні для їхньої роботи.

Згідно зі звітом Bloomberg Intelligence, капітальні витрати всіх великих технологічних компаній у 2025 році досягнуть $200 млрд.