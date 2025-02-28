OpenAI представила обновленную ИИ-модель GPT-4.5

Разработчик ChatGPT, компания OpenAI выпустила предварительную версию своей последней модели GPT-4.5 для пользователей Pro и разработчиков по всему миру и планирует расширить доступ в ближайшие недели, говорится в блоге стартапа.

Ключевые факты

Начиная с 27 февраля, пользователи ChatGPT Pro смогут использовать GPT‑4.5 на веб-сайте, мобильном устройстве и компьютере.

На следующей неделе компания начнет развертывание для пользователей Plus и Team, а затем для пользователей Enterprise и Edu.

GPT‑4.5 имеет доступ к последней актуальной информации посредством поиска, поддерживает загрузку файлов и изображений, а также может использоваться для написания и кодирования проектов, но в настоящее время не поддерживает другие расширенные функции, такие как передача голоса и видео.

Компания заявила, что GPT-4.5 обладает улучшенной способностью распознавать закономерности, генерировать творческие идеи без соображений и показывает более высокий уровень эмоционального интеллекта.

OpenAI заявила, что модель также имеет более низкий уровень галлюцинаций, распространенную проблему, при которой большие языковые модели генерируют ложную информацию. Уровень галлюцинаций GPT-4.5 составляет 37,1%, что сравнимо с 61,8%, показанными GPT-4o, и 44%, показанными его моделью o1.

Стартап представил GPT‑4.5 в API для разработчиков на всех платных уровнях использования.

Контекст

С момента запуска два года назад ChatGPT приобрел популярность среди более 300 млн активных пользователей еженедельно, которые используют его для различных задач – от поиска синонимов до анализа статистики.

14 января OpenAI анонсировала запуск ранней версии новой функции для ChatGPT, что может превратить чат-бот в ИИ-помощника.

Ранее OpenAI, SoftBank, Oracle и государственная инвестиционная компания ОАЭ MGX объявили о создании совместного предприятия под названием Stargate. В планах – инвестиции на сумму $500 млрд в строительство дата-центров в США для OpenAI в течение следующих четырех лет.

OpenAI в ближайшие несколько месяцев завершит разработку своего первого собственного чипа и планирует отправить его на производство Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.