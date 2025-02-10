OpenAI планує завершити розробку першого ШІ-чипа цього року – Reuters

Компанія OpenAI в найближчі кілька місяців завершить розробку свого першого власного чипа і планує відправити його на виробництво Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, повідомили джерела Reuters 10 лютого. Таким чином виробник ChatGPT просуває свій план зниження залежності від Nvidia.

Ключові факти

Всередині OpenAI новий чип розглядається як стратегічний інструмент для зміцнення переговорних важелів OpenAI з іншими постачальниками чипів, повідомили джерела.

Після початкового чипа інженери OpenAI планують розробляти все більш сучасні процесори з ширшими можливостями.

Якщо випуск чипа пройде гладко, це дозволить виробнику ChatGPT масово виробляти свій перший власний чип ШІ та потенційно протестувати альтернативу чипам Nvidia наприкінці цього року.

Чип розробляється внутрішньою командою OpenAI під керівництвом Річарда Хо, яка за останні місяці збільшилася вдвічі до 40 осіб, у співпраці з Broadcom. Хо приєднався до OpenAI більш ніж рік тому, пішовши з Google, де він допомагав керувати програмою створення спеціалізованого чипа ШІ для пошукового гіганта.

Новий дизайн чипа для амбітної, масштабної програми може коштувати $500 млн за одну версію чіпа, згідно з галузевими джерелами, обізнаними про бюджети на дизайн чипів. Ці витрати можуть подвоїтися, якщо створити необхідне програмне забезпечення та периферійні пристрої навколо нього.

Джерела повідомили, що внутрішній чип OpenAI, хоч і буде здатний як навчати, так і запускати моделі ШІ, спочатку буде розгорнутий в обмеженому масштабі і в першу чергу для запуску моделей ШІ. Чип гратиме обмежену роль в інфраструктурі компанії.

План OpenAI надіслати свій дизайн до TSMC цього року демонструє, що стартап швидко просунувся у процесі, який може зайняти в інших розробників чипів роки. Великі технологічні компанії, такі як Microsoft і Мeta не змогли зробити задовільні чипи, незважаючи на роки зусиль.

Контекст

Зростання витрат і залежність від одного постачальника змусили великих клієнтів, таких як Microsoft, Meta, а тепер OpenAI, вивчити внутрішні або зовнішні альтернативи чbпам Nvidia.

У січні OpenAI, SoftBank, Oracle і державна інвестиційна компанія ОАЕ MGX оголосили про створення спільного підприємства під назвою Stargate. У планах – інвестиції на суму $500 млрд у будівництво дата-центрів у США.

У 2024-му Microsoft, Alphabet, Amazon і Meta повідомили про сукупні капітальні витрати у розмірі $246 млрд порівняно зі $151 млрд у 2023-му. Вони прогнозують, що цього року витрати можуть перевищити $320 млрд. Компанії мають конкурувати за будівництво центрів обробки даних та заповнення їх кластерами спеціалізованих чипів, щоб залишатися попереду в дослідженнях ШІ.

Масштаб амбітних витрат на ШІ, оголошений техкомпаніями разом зі звітами про доходи за четвертий квартал, здивував ринок і посилив розпродаж акцій, викликаний випуском дешевої моделі ШІ від китайського стартапу DeepSeek наприкінці січня. На тлі галасу навколо потенціалу ШІ акціонери побоюються, що збільшення витрат без пропорційного збільшення доходів може поглинути капітал, який інакше був би повернутий у формі викупів і дивідендів, одночасно позбавляючи фінансування напрями, не повʼязані зі ШІ.