OpenAI представила оновлену ШІ-модель GPT-4.5

Розробник ChatGPT, компанія OpenAI випустила попередню версію своєї останньої моделі GPT-4.5 для користувачів Pro та розробників по всьому світу і планує розширити доступ у найближчі тижні, йдеться у блозі стартапу.

Ключові факти

Починаючи з 27 лютого, користувачі ChatGPT Pro зможуть користуватися GPT‑4.5 на веб-сайті, мобільному пристрої та компʼютері.

Наступного тижня компанія розпочне розгортання для користувачів Plus та Team, а потім для користувачів Enterprise та Edu.

GPT‑4.5 має доступ до останньої актуальної інформації за допомогою пошуку, підтримує завантаження файлів і зображень, а також може використовуватися для написання та кодування проектів, але на цей час не підтримує інші розширені функції, такі як передача голосу й відео.

Компанія заявила, що GPT-4.5 має покращену здатність розпізнавати закономірності, генерувати творчі ідеї без міркувань та демонструє більш високий рівень емоційного інтелекту.

OpenAI заявила, що модель також має нижчий рівень галюцинацій, поширеної проблеми, при якій великі мовні моделі генерують помилкову інформацію. Рівень галюцинацій GPT-4.5 становить 37,1%, що можна порівняти з 61,8%, показаними GPT-4o, і 44%, показаними його моделлю o1.

Стартап також представив GPT‑4.5 у API для розробників на всіх платних рівнях використання.

Контекст

З моменту запуску два роки тому ChatGPT набув популярності серед понад 300 млн активних користувачів щотижня, які використовують його для різноманітних завдань – від пошуку синонімів до аналізу статистики.

14 січня OpenAI анонсувала запуск ранньої версії нової функції для ChatGPT, що може перетворити чат-бот на ШІ-помічника.

Раніше OpenAI, SoftBank, Oracle і державна інвестиційна компанія ОАЕ MGX оголосили про створення спільного підприємства під назвою Stargate. У планах – інвестиції на суму $500 млрд у будівництво дата-центрів у США для OpenAI протягом наступних чотирьох років.

OpenAI в найближчі кілька місяців завершить розробку свого першого власного чипа та планує відправити його на виробництво Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.