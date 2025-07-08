Американская компания OpenAI, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, обновила протоколы безопасности для защиты от корпоративного шпионажа, в частности после обвинений в копировании ее моделей китайским стартапом DeepSeek. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники компании.

Подробности

Китайский стартап DeepSeek выпустил конкурирующую модель ИИ, которая, по утверждению OpenAI, была создана путем «дистилляции» их моделей, то есть переноса знаний из больших моделей в меньшие. Это побудило OpenAI усилить безопасность, в частности, путем расширения команды и методов защиты.

С лета 2024 года в офисах компании в Сан-Франциско была введена политика «информационного тентования», которая ограничивает доступ к данным о новых алгоритмах. Например, при разработке модели o1 (кодовое название Strawberry) доступ к проекту имели только отдельные сотрудники.

OpenAI изолировала свои компьютерные системы от интернета и других сетей, ввела биометрические проверки (сканирование отпечатков пальцев) для доступа к определенным помещениям и установила политику «запрещено по умолчанию» для интернет-трафика, требующую специального разрешения для подключения.

В 2024 году к совету директоров OpenAI присоединился генерал армии США в отставке Пол Накасон для надзора за защитой от киберугроз. В октябре компания назначила Дейна Стаки, бывшего директора по информационной безопасности Palantir, на должность главного директора по информационной безопасности.

Контекст

DeepSeek основал в 2023 году 40-летний Лян Вэньгэнь, выпускник факультета информационной и электронной инженерии Чжецзянского университета. Он создал запас чипов Nvidia A100, которые запрещены для экспорта в Китай, и, по предположениям медиа, комбинировал их с доступными чипами низшего класса для запуска DeepSeek.

Чат-бот базируется на модели DeepSeek-V3 с открытым исходным кодом, которую, по некоторым оценкам, разработали менее чем за $6 млн, что значительно дешевле, чем затраты конкурентов. Однако не все эксперты согласны с этой информацией.

27 января китайский чат-бот DeepSeek опередил ChatGPT, став самым популярным бесплатным приложением в App Store. В тот же день DeepSeek испытал масштабную кибератаку, из-за чего компания временно приостановила регистрацию новых пользователей.

29 января OpenAI, разработчик ChatGPT, заявила, что китайские компании, в частности DeepSeek, систематически используют американские модели ИИ для усовершенствования собственных технологий.