Американская компания OpenAI, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, обновила протоколы безопасности для защиты от корпоративного шпионажа, в частности после обвинений в копировании ее моделей китайским стартапом DeepSeek. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники компании.
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Подробности
- Китайский стартап DeepSeek выпустил конкурирующую модель ИИ, которая, по утверждению OpenAI, была создана путем «дистилляции» их моделей, то есть переноса знаний из больших моделей в меньшие. Это побудило OpenAI усилить безопасность, в частности, путем расширения команды и методов защиты.
- С лета 2024 года в офисах компании в Сан-Франциско была введена политика «информационного тентования», которая ограничивает доступ к данным о новых алгоритмах. Например, при разработке модели o1 (кодовое название Strawberry) доступ к проекту имели только отдельные сотрудники.
- OpenAI изолировала свои компьютерные системы от интернета и других сетей, ввела биометрические проверки (сканирование отпечатков пальцев) для доступа к определенным помещениям и установила политику «запрещено по умолчанию» для интернет-трафика, требующую специального разрешения для подключения.
- В 2024 году к совету директоров OpenAI присоединился генерал армии США в отставке Пол Накасон для надзора за защитой от киберугроз. В октябре компания назначила Дейна Стаки, бывшего директора по информационной безопасности Palantir, на должность главного директора по информационной безопасности.
Контекст
DeepSeek основал в 2023 году 40-летний Лян Вэньгэнь, выпускник факультета информационной и электронной инженерии Чжецзянского университета. Он создал запас чипов Nvidia A100, которые запрещены для экспорта в Китай, и, по предположениям медиа, комбинировал их с доступными чипами низшего класса для запуска DeepSeek.
Чат-бот базируется на модели DeepSeek-V3 с открытым исходным кодом, которую, по некоторым оценкам, разработали менее чем за $6 млн, что значительно дешевле, чем затраты конкурентов. Однако не все эксперты согласны с этой информацией.
27 января китайский чат-бот DeepSeek опередил ChatGPT, став самым популярным бесплатным приложением в App Store. В тот же день DeepSeek испытал масштабную кибератаку, из-за чего компания временно приостановила регистрацию новых пользователей.
29 января OpenAI, разработчик ChatGPT, заявила, что китайские компании, в частности DeepSeek, систематически используют американские модели ИИ для усовершенствования собственных технологий.
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