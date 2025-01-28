Китайский чат-бот DeepSeek приостановил регистрацию новых пользователей из-за масштабной кибератаки

Китайский стартап DeepSeek, чей чат-бот с искусственным интеллектом вызвал настоящий бум в технологической сфере, приостановил регистрацию новых пользователей из-за масштабной кибератаки. Об этом пишет Associated Press 28 января.
Подробности
- Компания заявила, что подверглась «масштабным злонамеренным атакам», которые нарушили возможность пользователей зарегистрироваться на сайте. Уже зарегистрированные пользователи сервиса могут использовать его в обычном режиме.
- При попытке перейти на страницу регистрации на сайте появляется текст: «Сейчас наш сайт находится на техническом обслуживании. Просим прощения за неудобства, мы вернемся в ближайшее время».
Контекст
Компания DeepSeek из Ханчжоу, которую основал руководитель квантового хедж-фонда High-Flyer Лян Вэньфенг, разрабатывает модели ИИ с 2023 года, но впервые она громко заявила о себе в прошлые выходные, когда ее бесплатный чат-бот DeepSeek R1 возглавил мировые чарты загрузок.
Вступление в гонку ИИ новой модели DeepSeek, разработка которой обошлась всего в $5,6 млн, бросает вызов нарративу Кремниевой долины о необходимости огромных капитальных затрат для разработки сильнейших моделей. DeepSeek заявляет, что ее модель R1 превзошла новейшую модель OpenAI (o1) в нескольких независимых тестах.
27 января 500 самых богатых людей мира во главе с соучредителем Nvidia Corp. Дженсеном Хуангом потеряли в общей сложности $108 млрд из-за распродажи акций технологического сектора, связанной с успехом DeepSeek.
Президент США Дональд Трамп назвал выход DeepSeek R1 «звоночком для наших отраслей, которым нужно максимально сфокусироваться на борьбе за победу».
В свою очередь CEO OpenAI Сэм Альтман пообещал ускорить выпуск новых продуктов и создать «гораздо лучшие модели» искусственного интеллекта после того, как китайский стартап DeepSeek поставил под сомнение лидерство Кремниевой долины в глобальной гонке ИИ.
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