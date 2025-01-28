Китайский чат-бот DeepSeek приостановил регистрацию новых пользователей из-за масштабной кибератаки

Китайский стартап DeepSeek, чей чат-бот с искусственным интеллектом вызвал настоящий бум в технологической сфере, приостановил регистрацию новых пользователей из-за масштабной кибератаки. Об этом пишет Associated Press 28 января.

Подробности

Компания заявила, что подверглась «масштабным злонамеренным атакам», которые нарушили возможность пользователей зарегистрироваться на сайте. Уже зарегистрированные пользователи сервиса могут использовать его в обычном режиме.

При попытке перейти на страницу регистрации на сайте появляется текст: «Сейчас наш сайт находится на техническом обслуживании. Просим прощения за неудобства, мы вернемся в ближайшее время».

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Контекст

Компания DeepSeek из Ханчжоу, которую основал руководитель квантового хедж-фонда High-Flyer Лян Вэньфенг, разрабатывает модели ИИ с 2023 года, но впервые она громко заявила о себе в прошлые выходные, когда ее бесплатный чат-бот DeepSeek R1 возглавил мировые чарты загрузок.

Вступление в гонку ИИ новой модели DeepSeek, разработка которой обошлась всего в $5,6 млн, бросает вызов нарративу Кремниевой долины о необходимости огромных капитальных затрат для разработки сильнейших моделей. DeepSeek заявляет, что ее модель R1 превзошла новейшую модель OpenAI (o1) в нескольких независимых тестах.

27 января 500 самых богатых людей мира во главе с соучредителем Nvidia Corp. Дженсеном Хуангом потеряли в общей сложности $108 млрд из-за распродажи акций технологического сектора, связанной с успехом DeepSeek.

Президент США Дональд Трамп назвал выход DeepSeek R1 «звоночком для наших отраслей, которым нужно максимально сфокусироваться на борьбе за победу».

В свою очередь CEO OpenAI Сэм Альтман пообещал ускорить выпуск новых продуктов и создать «гораздо лучшие модели» искусственного интеллекта после того, как китайский стартап DeepSeek поставил под сомнение лидерство Кремниевой долины в глобальной гонке ИИ.