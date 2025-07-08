Американська компанія OpenAI, що спеціалізується на розробці штучного інтелекту, оновила протоколи безпеки для захисту від корпоративного шпигунства, зокрема після звинувачень у копіюванні її моделей китайським стартапом DeepSeek. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела в компанії.

Деталі

Китайський стартап DeepSeek випустив конкуруючу модель ШІ, яку, за твердженням OpenAI, було створено шляхом «дистиляції» їхніх моделей, тобто перенесення знань із великих моделей у менші. Це спонукало OpenAI посилити безпеку, зокрема шляхом розширення команди та методів захисту.

З літа 2024 року в офісах компанії в Сан-Франциско запроваджено політику «інформаційного тентування», яка обмежує доступ до даних про нові алгоритми. Наприклад, під час розробки моделі o1 (кодова назва Strawberry) доступ до проєкту мали лише окремі співробітники.

OpenAI ізолювала свої комп’ютерні системи від інтернету та інших мереж, запровадила біометричні перевірки (сканування відбитків пальців) для доступу до певних приміщень і встановила політику «заборонено за замовчуванням» для інтернет-трафіку, яка вимагає спеціального дозволу для підключення.

У 2024 році до ради директорів OpenAI приєднався генерал армії США у відставці Пол Накасоне для нагляду за захистом від кіберзагроз. У жовтні компанією було призначено Дейна Стакі, колишнього директора з інформаційної безпеки Palantir, на посаду головного директора з інформаційної безпеки.

Контекст

DeepSeek заснував у 2023 році 40-річний Лянь Веньфенг, випускник факультету інформаційної та електронної інженерії. Він створив запас чипів Nvidia A100, які нині заборонені для експорту в Китай, і, за припущеннями медіа, комбінував їх із доступними чипами нижчого класу для запуску DeepSeek.

Чат-бот базується на моделі DeepSeek-V3 з відкритим вихідним кодом, яку, за деякими оцінками, розробили за менш ніж $6 млн, що значно дешевше, ніж витрати конкурентів. Однак не всі експерти погоджуються з цією інформацією.

27 січня китайський чат-бот DeepSeek випередив ChatGPT, ставши найпопулярнішим безплатним застосунком в App Store. Того ж дня DeepSeek зазнав масштабної кібератаки, через що компанія тимчасово призупинила реєстрацію нових користувачів.

29 січня OpenAI, розробник ChatGPT, заявила, що китайські компанії, зокрема DeepSeek, систематично використовують американські моделі ШІ для вдосконалення власних технологій.