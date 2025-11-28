Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 28 ноября провел встречу в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным и повторно предложил Будапешт в качестве платформы для мирных переговоров. Об этом сообщает российская служба ВВС.
Подробности
- Премьер сразу поднял тему Украины и пожаловался на последствия войны для Венгрии. По словам Орбана, Венгрия готова обеспечить площадку для мирных переговоров и способствовать успешному завершению войны.
- «Украина – это сосед Венгрии, поэтому Венгрия в полной мере испытывает влияние украинского конфликта (имеется в виду война РФ против Украины. – Ред.) на себе. В частности, мы несем ощутимые экономические потери. Венгрия заинтересована в мире, и мы искренне надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в итоге приведут к результату», – сказал Орбан.
- Путин поблагодарил венгерского премьер-министра и отметил, что идея провести переговоры в Будапеште принадлежала президенту США Дональду Трампу. «Если в ходе наших переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому очень рад и хочу вас поблагодарить за готовность содействовать», – сказал Путин.
- В венгерскую делегацию вошел глава МИДа Венгрии Петер Сийярто. С российской стороны во встрече участвовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков и вице-премьер-министр Александр Новак. Орбан отметил, что в должности премьер-министра он уже в 14-й раз встречается с Путиным.
Контекст
Орбан ранее заявил, что встретится с Путиным в Москве в пятницу для обсуждения поставок сырой нефти и газа в Венгрию и усилий о мире в Украине. В октябре президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште из-за понимания, что не достигнет того, чего хотел бы добиться во время переговоров.
Россию не устраивают переговоры о мирном соглашении с Украиной от линии столкновения, хотя в целом перечень пунктов мирного плана США может лечь в основу будущих договоренностей, заявил на брифинге президент РФ Владимир Путин 27 ноября.
