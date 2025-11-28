Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 28 листопада провів зустріч у Кремлі з президентом РФ Володимиром Путіним і повторно запропонував Будапешт як платформу для мирних переговорів. Про це повідомляє російська служба ВВС .

Деталі

За словами Орбана, Угорщина «готова забезпечити майданчик для мирних переговорів» та сприяти успішному завершенню війни.

«Ми зазнаємо відчутних економічних втрат. Угорщина зацікавлена ​​у мирі, і ми щиро сподіваємося, що нещодавно оприлюднені мирні ініціативи зрештою приведуть до результату», – сказав Орбан.

Путін подякував угорському премʼєр-міністру і зазначив, що ідея провести переговори в Будапешті належала президенту США Дональду Трампу. «Якщо в ході наших переговорів справа дійде до використання майданчика Будапешта, я буду цьому дуже радий і хочу вам подякувати за готовність сприяти», – сказав Путін.

Контекст

Віктор Орбан раніше заявив, що зустрінеться із Путіним у Москві у п’ятницю для обговорення постачання сирої нафти і газу до Угорщини та зусиль про мир в Україні. У жовтні президент США Дональд Трамп заявив, що скасував зустріч з Путіним у Будапешті через розуміння, що не досягне того, чого хотів би досягнути під час переговорів.

23–24 листопада в Женеві відбулися переговори між високопосадовцями США та України. За підсумками зустрічі сторони підготували «оновлений і доопрацьований рамковий документ про мир»; робота над ним продовжується.

25 листопада в Абу-Дабі українська делегація принципово погодилася з мирним планом, запропонованим адміністрацією президента Дональда Трампа; залишилися лише «незначні деталі», які ще треба узгодити. Про це повідомили CBS News, ABC News та Axios із посиланням на американських чиновників і джерела, обізнані з ходом переговорів.

Речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що США досягли «суттєвого прогресу» в підготовці мирної угоди між Україною та Росією, однак ще є «кілька чутливих, але цілком вирішуваних моментів», які потребують фінального узгодження.

Дональд Трамп заявив, що направить своїх посланців до президентів Росії та України, щоб узгодити план мирного врегулювання війни. За словами Трампа, на зустріч із Путіним поїде спецпосланець президента США Стів Віткофф, до Зеленського – міністр армії Ден Дрісколл.

Росію не влаштовують переговори про мирну угоду з Україною від лінії зіткнення, хоча в цілому перелік пунктів мирного плану США може лягти в основу майбутніх домовленостей, заявив на брифінгу президент РФ Володимир Путін 27 листопада.