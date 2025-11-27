Россию не устраивают переговоры о мирном соглашении с Украиной от линии столкновения, хотя в целом перечень пунктов мирного плана США может лечь в основу будущих договоренностей. Об этом заявил на брифинге президент РФ Владимир Путин 27 ноября по итогам визита в Кыргызстан и саммита ОДКБ, отвечая на вопросы журналистов, пишет РБК. Что еще сказал глава Кремля.

Главное

Путин заявил, что Москва не согласна на переговоры от линии столкновения. «Войска Украины, если уйдут с занятых территорий, тогда мы прекратим боевые действия, не уйдут – добьемся военным путем», – сказал он.

Мирный план США пока не находится в стадии проекта – были только «вопросы для обсуждения». Путин упомянул начальный «план Трампа» из 28 пунктов, а не сокращенную версию, согласованную без Москвы.

Американскую делегацию в Москве ждут на следующей неделе. Российскую возглавят Владимир Мединский и Юрий Ушаков, сообщил глава Кремля.

Правительство разрабатывает пакет ответных мер на случай возможной конфискации российских активов в Европе, заявил Путин.

Россия готова на бумаге зафиксировать отсутствие планов нападения на Европу. «Если они хотят услышать, что у нас нет агрессивных планов по Европе, пожалуйста, мы готовы это зафиксировать», – заявил он.

Путин не ожидал новых санкций со стороны США против нефтяных компаний России, поскольку, по его словам, «конфликтов между Москвой и Вашингтоном после саммита на Аляске не было».

Признание суверенитета России над оккупированными Крымом и Донбассом должно быть предметом переговоров с американской стороной, считает Путин. «Это один из ключевых моментов… Конечно, мы хотим в конечном итоге договориться с Украиной, но это сейчас просто практически невозможно, невозможно юридически», – заявил Путин. По его словам, международное признание имеет значение, потому что когда такие решения признаны, «в случае нарушения договоренностей, это будет нападением на Российскую Федерацию со всеми соответствующими мерами, вытекающими из этого».

Контекст

23–24 ноября в Женеве состоялись переговоры между чиновниками США и Украины относительно предложенного Вашингтоном плана прекращения войны. Киев вместе с европейскими партнерами внес контрпредложения, ключевым элементом которых стали гарантии безопасности по образцу статьи 5 Североатлантического договора НАТО. По итогам встречи стороны подготовили «обновленный и доработанный рамочный документ о мире»; работа над ним продолжается. Forbes Ukraine отслеживал развитие событий вокруг этого плана.

25 ноября в Абу-Даби украинская делегация принципиально согласилась с мирным планом, предложенным администрацией президента Дональда Трампа; остались лишь незначительные детали, которые еще нужно согласовать. Об этом сообщили CBS News, ABC News и Axios со ссылкой на американских чиновников и источники, осведомленные с ходом переговоров.

Представитель Белого дома Каролин Ливитт заявила, что Соединенные Штаты достигли «существенного прогресса» в подготовке мирного соглашения между Украиной и Россией, однако еще есть «несколько чувствительных, но вполне решаемых моментов», требующих финального согласования.

Дональд Трамп заявил, что направит своих посланцев к президентам России и Украины, чтобы согласовать план мирного урегулирования войны. По словам Трампа, на встречу с Путиным поедет спецпосланник президента США Стив Виткофф, к Зеленскому – министр армии Дэн Дрисколл.