DCH сократила добычу руды и производство проката. Группа Ярославского подвела итоги работы за 2024 год

Группа DCH бизнесмена Александра Ярославского отчиталась о своей деятельности в Украине в 2024 году. Предприятия группы добыли и произвели 1 млн тонн сырой руды, 42 900 тонн металлопроката, кокса – 289 100 тонн. Об этом сообщает пресс-служба DCH.

Подробности

В 2024 году на «Сухой Балке» добыли 1 млн тонн сырой руды и 917 000 тонн товарной продукции против 931 000 тонн в 2023 году. Объем горных работ составил 7700 кубометров, а длина проходческих работ – 93 км. Инвестиции в восстановление оборудования составили 43 млн грн.

Днепровский металлургический завод выпустил 42 900 тонн металлопроката, что почти вдвое меньше, чем в 2023 году, тогда ДМЗ произвел 106 000 тонн проката. ДМЗ в прошлом году добыл 289 100 тонн кокса. Завод расширил ассортимент продукции, изготовил новую шахтную клеть на 126 человек.

Компании DCH закупили большое количество спутниковых систем, зарядных станций, транспорта и материалов для защитных сооружений для вооруженных сил. В 2024 году группа DCH потратила более 23,5 млн грн на благотворительность и помощь военным.

В группе работает более 7100 человек, из которых 896 стали частью Вооруженных сил Украины и, к сожалению, 63 из них погибли.

В 2024 году компании группы DCH уплатили 2,26 млрд грн налогов, что на 337 млн ​​грн больше, чем в 2023-м. Наибольший рост налоговых вычетов показал: Банк Кредит Днепр и Караван Megastore, уплатившие на 120 и 109 млн грн больше соответственно, горнодобывающая компания «Сухая Балка» увеличила платежи на 75 млн грн, страховые компании «Оранта» и «ИНГО» увеличили отчисления на 58 и 55 млн грн.

Контекст

DCH Investment Management – ​​финансово-промышленная группа Александра Ярославского, управляющая инвестициями в руду и металлургию, машиностроение, недвижимость, страхование, банковский и гостиничный бизнес. У группы есть многолетний опыт эффективного инвестирования в Украине.

В 2021 году Forbes оценил состояние Ярославского в $820 млн, что позволило ему занять 9-е место среди самых богатых людей Украины. В феврале 2022-го его состояние достигло $1 млрд, но через шесть месяцев после начала полномасштабного вторжения стоимость снизилась на 62% – до $390 млн.

Больше всего потеряли активы Ярославского, обстрелянные российскими военными. Аэропорт Харьков подешевел на 81%, до $15 млн; доля Ярославского в Кременчугском НПЗ потеряла 78% стоимости и теперь оценивается в $50 млн; Харьковский тракторный завод снизился на 75%, до $10 млн. Металлургические активы – Днепровский металлургический завод и рудник «Сухая Балка» потеряли 60%, их стоимость теперь составляет $115 млн. Сеть ТРЦ «Караван» потеряла половину стоимости и оценивается в $100 млн. Банк Кредит Днепр подешевел на 62%, до $25 млн.