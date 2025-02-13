DCH скоротила видобуток руди та виробництво прокату. Група Ярославського підбила підсумки роботи за 2024 рік

Група DCH бізнесмена Олександра Ярославського відзвітувала про свою діяльність в Україні у 2024 році. Підприємства групи видобули та виготовили 1 млн тонн сирої руди, 42 900 тонн металопрокату, коксу – 289 100 тонн. Про це повідомляє пресслужба DCH.

Деталі

У 2024 році на «Сухій Балці» видобули 1 млн тонн сирої руди та 917 000 тонн товарної продукції проти 931 000 тонн у 2023 році. Обсяг гірничих робіт склав 7 700 кубометрів, а довжина прохідницьких робіт – 93 км. Інвестиції у відновлення обладнання становили 43 млн грн.

Дніпровський металургійний завод випустив 42 900 тонн металопрокату, що майже вдвічі менше ніж у 2023 році, тоді ДМЗ виготовив 106 000 тонн прокату. ДМЗ минулоріч видобув 289 100 тонн коксу. Завод розширив асортимент продукції, виготовив нову шахтну кліть на 126 осіб.

Компанії групи DCH закупили велику кількість супутникових систем, зарядних станцій, транспорту та матеріалів для захисних споруд для збройних сил. У 2024 році група DCH витратила понад 23,5 млн грн на благодійність і допомогу військовим.

У групі працює понад 7 100 осіб, з яких 896 стали частиною Збройних Сил України, і, на жаль, 63 з них загинули.

У 2024 році компанії групи DCH сплатили 2,26 млрд грн податків, що на 337 млн грн більше, ніж у 2023 році. Найбільше зростання податкових відрахувань показали: Банк Кредит Дніпро та Караван Megastore, які сплатили на 120 і 109 млн грн більше відповідно, гірничодобувна компанія «Суха Балка» збільшила платежі на 75 млн грн, страхові компанії «Оранта» та «НГО» збільшили відрахування на 58 та 55 млн грн відповідно.

Контекст

DCH Investment Management – фінансово-промислова група Олександра Ярославського, що керує інвестиціями в руду та металургію, машинобудування, нерухомість, страхування, банківський і готельний бізнес. Група має багаторічний досвід ефективного інвестування в Україні.

У 2021 році Forbes оцінив статки Ярославського в $820 млн, що дозволило йому посісти 9-е місце серед найбагатших людей України. В лютому 2022 року його статки сягнули $1 млрд, але через 6 місяців після початку повномасштабного вторгення їх вартість знизилася на 62% – до $390 млн.

Найбільше втратили активи Ярославського, які були обстріляні російськими військовими. Аеропорт Харків подешевшав на 81%, до $15 млн, частка Ярославського у Кременчуцькому НПЗ втратила 78% вартості і тепер оцінюється в $50 млн; Харківський тракторний завод знизився на 75%, до $10 млн. Металургійні активи – Дніпровський металургійний завод та рудник «Суха Балка» втратили 60%, їх вартість тепер становить $115 млн. Мережа ТРЦ «Караван» втратила половину вартості і оцінюється в $100 млн. Банк Кредит Дніпро подешевшав на 62%, до $25 млн.