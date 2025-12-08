В борьбе за одну из самых ценных компаний Голливуда начался новый этап. Paramount Skydance объявила лучшее предложение о поглощении Warner Bros. Discovery , чем Netflix несколькими днями ранее, пишет Bloomberg .

Детали

Paramount Skydance Corp. 8 декабря запустила публичное предложение о поглощении всего Warner Bros. Discovery (WBD) по цене $30 за акцию наличными. Это превышает предложение Netflix, которая 5 декабря договорилась о сделке на уровне $27,75 в наличных и акциях, но предусматривала приобретение только студий и стримингового бизнеса Warner Bros., без кабельных сетей.

Гендиректор Paramount Дэвид Эллисон заявил, что их предложение обеспечивает «более быстрый и более предсказуемый путь к завершению сделки» и дает акционерам WBD на $18 млрд больше налички, чем вариант Netflix.

Paramount настаивает, что ее соглашение имеет больше шансов на одобрение регуляторов, в отличие от Netflix, которая имеет значительно большую долю рынка стриминга.

План Netflix предусматривает, что Warner Bros. сначала выделит в отдельную компанию свои кабельные сети, включая CNN, TNT и Discovery, после чего должно произойти слияние. Если WBD расторгнет действующее соглашение, она должна будет выплатить Netflix $2,8 млрд компенсации – обычно эти расходы берет на себя новый покупатель. Сама Netflix согласилась выплатить Warner Bros. $5,8 млрд, если сделка не состоится или не пройдет регуляторные процедуры.

Вокруг мегасделки усиливается политическое напряжение. Президент Дональд Трамп накануне заявил, что сделка Netflix «может стать проблемой».

Аналитики прогнозируют затяжное противостояние. По словам эксперта Emarketer Росса Бенеса, Paramount будет давить на акционеров, политиков и регуляторов, чтобы заблокировать Netflix. На Polymarket вероятность того, что Netflix завершит покупку до конца 2026 года, упала с 23% до 16% после объявления враждебного предложения.

На фоне новостей акции Warner Bros. в понедельник выросли на 7,7%, до $28,1. Бумаги Paramount поднялись на 4,3%, тогда как акции Netflix снизились на 1,5%.

Контекст

5 декабря Netflix объявила о намерении приобрести активы Warner Bros. Discovery. После завершения сделки компания получит в собственность все кино- и телестудии Warner Bros., а также HBO и стриминговый сервис HBO Max. Стоимость сделки составляет $82,7 млрд. Потенциальное поглощение Warner Bros. Discovery может стать одной из крупнейших и самых напряженных сделок в медиабизнесе последних лет. Компания, владеющая Warner Bros., HBO, Discovery и рядом кабельных каналов, в октябре решила выставить бизнес на продажу и привлекла внимание сразу нескольких игроков – Netflix, Comcast и Paramount.

Результат противостояния определит распределение сил в мировой индустрии развлечений и повлияет на будущее стриминговых сервисов, которые борются за аудиторию и прибыльность на фоне высоких затрат на контент.