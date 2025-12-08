У боротьбі за одну з найцінніших компаній Голлівуду почався новий етап. Paramount Skydance оголосила кращу пропозицію про поглинення Warner Bros. Discovery , ніж Netflix кількома днями раніше, пише Bloomberg .

Деталі

Paramount Skydance Corp. 8 грудня запустила публічну пропозицію про поглинання всього Warner Bros. Discovery (WBD) за ціною $30 за акцію готівкою. Це перевищує пропозицію Netflix, яка 5 грудня домовилася про угоду на рівні $27,75 у готівці та акціях, але передбачала придбання лише студій та стримінгового бізнесу Warner Bros., без кабельних мереж.

Гендиректор Paramount Девід Еллісон заявив, що їхня пропозиція забезпечує «швидший і більш передбачуваний шлях до завершення угоди» та дає акціонерам WBD на $18 млрд більше готівки, ніж варіант Netflix.

Paramount наполягає, що її угода має більше шансів на схвалення регуляторів, на відміну від Netflix, яка має значно більшу частку ринку стримінгу.

План Netflix передбачає, що Warner Bros. спершу виділить у окрему компанію свої кабельні мережі, включно з CNN, TNT та Discovery, після чого має відбутися злиття. Якщо WBD розірве чинну угоду, вона повинна буде виплатити Netflix $2,8 млрд компенсації – зазвичай ці витрати бере на себе новий покупець. Сама Netflix погодилася виплатити Warner Bros. $5,8 млрд, якщо угода не відбудеться або не пройде регуляторні процедури.

Навколо мегаугоди посилююється політична напруга. Президент Дональд Трамп напередодні заявив, що угода Netflix «може стати проблемою».

Аналітики прогнозують затяжне протистояння. За словами експерта Emarketer Росса Бенеса, Paramount тиснутиме на акціонерів, політиків і регуляторів, щоб заблокувати Netflix. На Polymarket ймовірність того, що Netflix завершить купівлю до кінця 2026 року, впала з 23% до 16% після оголошення ворожої пропозиції.

На тлі новин акції Warner Bros. у понеділок зросли на 7,7%, до $28,1. Папери Paramount піднялися на 4,3%, тоді як акції Netflix знизилися на 1,5%.

Контекст

5 грудня Netflix оголосила про намір придбати активи Warner Bros. Discovery. Після завершення угоди компанія отримає у власність усі кіно- й телестудії Warner Bros., а також HBO та стримінговий сервіс HBO Max. Вартість операції становить $82,7 млрд. Потенційне поглинання Warner Bros. Discovery може стати однією з найбільших і найнапруженіших угод у медіабізнесі останніх років. Компанія, що володіє Warner Bros., HBO, Discovery та низкою кабельних каналів, у жовтні вирішила виставити бізнес на продаж і привернула увагу одразу кількох гравців – Netflix, Comcast і Paramount.

Результат протистояння визначить розподіл сил у світовій індустрії розваг та вплине на майбутнє стримінгових сервісів, які борються за аудиторію й прибутковість на тлі високих витрат на контент.