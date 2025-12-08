Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто долучиться до оцінювання запланованого злиття між Netflix і Warner Bros. Discovery. Про це пише Bloomberg 8 грудня. За словами глави Білого дому, угода може викликати антимонопольні застереження через надто велику частку ринку об’єднаної компанії.

Деталі

«Ну, це має пройти відповідну процедуру, побачимо, що буде», – сказав Трамп журналістам. Він підтвердив, що нещодавно зустрічався зі співгендиректором Netflix Тедом Сарандосом. «Але частка ринку велика. Це може стати проблемою».

Зазначається, що коментарі президента можуть посилити побоювання, що регулятори виступлять проти об’єднання провідного світового стримінґ-сервісу з голлівудською студією. Угода проходитиме тривалу перевірку Міністерства юстиції США, оскільки її затвердження суттєво змінить індустрію розваг.

Bloomberg пише, що йдеться про злиття №1 світового стримінґ-сервісу з платформою HBO Max. Антимонопольний департамент Мін’юсту може вважати угоду незаконною, адже спільна частка ринку перевищить поріг у 30%.

Контракти на прогнозному ринку Polymarket після слів президента показали падіння ймовірності закриття угоди до кінця 2026 року – з приблизно 60% до 23%. На торгах Warner Bros. зросла на 1%, тоді як Netflix впала на 1,4%.

Водночас у Netflix планують наполягати, що до ринкового аналізу мають бути включені YouTube та TikTok – сервіси, які суттєво розмивають домінування традиційних стримінґ-платформ. На думку компанії, це покаже, що вона не є монополістом.

Сарандос, за даними Bloomberg, уже зустрічався з Трампом у Білому домі, переконуючи, що Netflix не є «всемогутнім гігантом», і нагадував, що кілька років тому сервіс навіть втрачав підписників.

Критика угоди звучить і серед американських політиків обох партій. Представники Конгресу від Республіканців і Демократів заявляли, що об’єднання створить стримінґ-гіганта з 450 млн користувачів і може зашкодити споживачам. Британські та європейські регулятори також готуються до ретельної перевірки.

У Netflix, однак, вважають, що зможуть успішно пройти антимонопольні процедури, посилаючись на конкуренцію з Amazon Prime Video та Disney+. За інформацією джерел Bloombeg, компанія планує доводити, що понад 75% користувачів HBO Max уже підписані на Netflix, а отже сервіси є радше взаємодоповнювальними, а не прямими конкурентами. Крім того, об’єднання інфраструктури та контентних витрат, на думку Netflix, дозволить знизити ціни для користувачів.

Контекст

5 грудня Netflix оголосила про намір придбати активи Warner Bros. Discovery. Після завершення угоди компанія отримає у власність усі кіно- й телестудії Warner Bros., а також HBO та стримінговий сервіс HBO Max. Вартість операції становить $82,7 млрд. Акціонерам Warner Bros. Discovery запропонують по $27,75 за акцію: $23,25 готівкою та $4,50 у вигляді акцій Netflix.

Закрити угоду планують упродовж 12–18 місяців. Перед цим Warner Bros. Discovery має виділити підрозділ Global Networks (до нього входять CNN, TNT Sports, Discovery та інші кабельні канали) в окрему публічну компанію Discovery Global. Завершення цього етапу очікується у третьому кварталі 2026 року.