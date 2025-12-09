Детали

Гендиректор Paramount Дэвид Эллисон передал команде Трампа заверения, что телеканал CNN, который президент США неоднократно критиковал, будет существенно реформирован в случае успешного поглощения Warner Bros. Discovery, говорят собеседники издания.

По данным источников, Трамп формально не поддержал ни одну из сторон, но заинтересован в том, чтобы Paramount и Netflix соревновались за его благосклонность. Компания Эллисона готовила свое предложение несколько месяцев и привлекла финансирование от суверенных фондов Ближнего Востока и Affinity Partners, принадлежащей Джареду Кушнеру, зятю Трампа.

Несмотря на давление со стороны Paramount, глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав придерживался собственного плана разделения компании на две структуры – отдельно для киностудий и HBO Max и отдельно для кабельных каналов. После нескольких неудачных попыток представить предложение Paramount Warner Bros. отклонила его и 5 декабря объявила о соглашении с Netflix.

Контекст

5 декабря Netflix объявила о намерении приобрести активы Warner Bros. Discovery. После завершения сделки компания получит в собственность все кино- и телестудии Warner Bros., а также HBO и стриминговый сервис HBO Max. Стоимость сделки составляет $82,7 млрд. Потенциальное поглощение Warner Bros. Discovery может стать одной из крупнейших и самых напряженных сделок в медиабизнесе последних лет. Президент Трамп заявил, что сделка Netflix «может стать проблемой».

Накануне стало известно, что Paramount подала предложение стоимостью $108 млрд с ценой $30 за акцию. Это превышает объявленную Netflix сделку на $82,7 млрд, которая предусматривает покупку только киностудий Warner Bros. и стриминга HBO Max и требует одобрения регуляторов. Paramount вместо этого хочет купить весь холдинг, включая кабельные телеканалы, в том числе CNN.