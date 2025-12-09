Paramount пообіцяла адміністрації Дональда Трампа провести «радикальні зміни» на телеканалі CNN, якщо отримає контроль над Warner Bros. Discovery. Компанія намагається перебити угоду Netflix і заручитися політичною підтримкою, пише WSJ.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Гендиректор Paramount Девід Еллісон передав команді Трампа запевнення, що телеканал CNN, який президент США неодноразово критикував, буде суттєво реформований у разі успішного поглинання Warner Bros. Discovery, кажуть співрозмовники видання.
- За даними джерел, Трамп формально не підтримав жодну зі сторін, але зацікавлений у тому, щоб Paramount і Netflix змагалися за його прихильність. Компанія Еллісона готувала свою пропозицію кілька місяців і залучила фінансування від суверенних фондів Близького Сходу та Affinity Partners, що належить Джареду Кушнеру, зятю Трампа.
- Попри тиск з боку Paramount, очільник Warner Bros. Discovery Девід Заслав дотримувався власного плану поділу компанії на дві структури – окремо для кіностудій і HBO Max та окремо для кабельних каналів. Після кількох невдалих спроб представити пропозицію Paramount Warner Bros. відхилила її та 5 грудня оголосила про угоду з Netflix.
Контекст
5 грудня Netflix оголосила про намір придбати активи Warner Bros. Discovery. Після завершення угоди компанія отримає у власність усі кіно- й телестудії Warner Bros., а також HBO та стримінговий сервіс HBO Max. Вартість операції становить $82,7 млрд. Потенційне поглинання Warner Bros. Discovery може стати однією з найбільших і найнапруженіших угод у медіабізнесі останніх років. Президент Трамп заявив, що угода Netflix «може стати проблемою».
Напередодні стало відомо, що Paramount подала пропозицію вартістю $108 млрд із ціною $30 за акцію. Це перевищує оголошену Netflix угоду на $82,7 млрд, яка передбачає купівлю лише кіностудій Warner Bros. і стримінгу HBO Max та потребує схвалення регуляторів. Paramount натомість хоче купити весь холдинг, включно з кабельними телеканалами, зокрема CNN.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.