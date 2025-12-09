Paramount пообіцяла адміністрації Дональда Трампа провести «радикальні зміни» на телеканалі CNN, якщо отримає контроль над Warner Bros. Discovery. Компанія намагається перебити угоду Netflix і заручитися політичною підтримкою, пише WSJ .

Деталі

Гендиректор Paramount Девід Еллісон передав команді Трампа запевнення, що телеканал CNN, який президент США неодноразово критикував, буде суттєво реформований у разі успішного поглинання Warner Bros. Discovery, кажуть співрозмовники видання.

За даними джерел, Трамп формально не підтримав жодну зі сторін, але зацікавлений у тому, щоб Paramount і Netflix змагалися за його прихильність. Компанія Еллісона готувала свою пропозицію кілька місяців і залучила фінансування від суверенних фондів Близького Сходу та Affinity Partners, що належить Джареду Кушнеру, зятю Трампа.

Попри тиск з боку Paramount, очільник Warner Bros. Discovery Девід Заслав дотримувався власного плану поділу компанії на дві структури – окремо для кіностудій і HBO Max та окремо для кабельних каналів. Після кількох невдалих спроб представити пропозицію Paramount Warner Bros. відхилила її та 5 грудня оголосила про угоду з Netflix.

Контекст

5 грудня Netflix оголосила про намір придбати активи Warner Bros. Discovery. Після завершення угоди компанія отримає у власність усі кіно- й телестудії Warner Bros., а також HBO та стримінговий сервіс HBO Max. Вартість операції становить $82,7 млрд. Потенційне поглинання Warner Bros. Discovery може стати однією з найбільших і найнапруженіших угод у медіабізнесі останніх років. Президент Трамп заявив, що угода Netflix «може стати проблемою».

Напередодні стало відомо, що Paramount подала пропозицію вартістю $108 млрд із ціною $30 за акцію. Це перевищує оголошену Netflix угоду на $82,7 млрд, яка передбачає купівлю лише кіностудій Warner Bros. і стримінгу HBO Max та потребує схвалення регуляторів. Paramount натомість хоче купити весь холдинг, включно з кабельними телеканалами, зокрема CNN.