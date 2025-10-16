Предложенная Европейской комиссией Дорожная карта обороны до 2030 года включает как поддержку Украины, так и постепенное включение ее в общую систему оборонной готовности и промышленного сотрудничества. Об этом 16 октября в Брюсселе сообщил высокопоставленный чиновник Европейской комиссии, пишет «Интерфакс-Украина» .

Подробности

«Дорожная карта оборонной готовности предлагает четкие цели и этапы для устранения разрывов в возможностях, ускорения инвестиций в оборону между государствами-членами, усиления поддержки Украины и направления прогресса ЕС к общей, полной оборонной готовности до 2030 года», – пояснил он.

Кроме того, есть вопросы «интеграции оборонного измерения и европейской оборонно-промышленной базы, реструктуризации, укрепления, повышения устойчивости и инновационности, интеграции Украины в нашу цель готовности, а также в нашу промышленную базу».

Еврокомиссия предлагает четыре ключевых оборонных проекта до 2030 года, направленные на усиление коллективной безопасности ЕС и устранение пробелов в возможностях между государствами-членами. Речь идет о Европейской инициативе по обороне от беспилотников, Часовых восточного фланга, Европейском воздушном щите и Оборонно-космическом щите. Эти программы должны укрепить оборону Европы на суше, на море, в воздухе и в космосе.

Проекты будут открыты для всех стран ЕС и будут координироваться Еврокомиссией, без создания отдельной оперативной структуры – ее функции остаются за НАТО.

Из-за недавних случаев нарушения европейского воздушного пространства ЕК считает необходимым срочно закрыть пробелы в защите от дронов. Инициатива предусматривает быстрое развертывание средств обнаружения (радары, акустика) и комплексных средств перехвата – от РЭБ и дронов-перехватчиков до кинетических систем (пулеметы, недорогие ракеты), при этом речь не идет о боевых самолетах типа F-35. Украина готова делиться практическим опытом в борьбе с дронами; реализация проекта будет координироваться в сотрудничестве с НАТО.

Документ будет вынесен на обсуждение лидеров ЕС на саммите Европейского совета 23–24 октября.

Контекст

Продолжающееся с 2022 года полномасштабное вторжение России в Украину стало ключевым фактором, заставившим ЕС переосмыслить свою оборонную политику. Россия воспринимается как «экзистенциальная угроза» для европейской безопасности, что отражено в документе «Белая книга европейской обороны – Готовность 2030» от 19 марта 2025 года.

Европейские лидеры, особенно в странах Балтии, Польше и других граничащих с Россией государствах, выражают обеспокоенность, что Россия может расширить агрессию за пределы Украины. К примеру, министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что в случае прекращения огня в Украине Россия может передислоцировать свои силы к границам стран НАТО, создавая прямую угрозу.

Европейский союз готовится потратить миллиарды евро на формирование так называемой стены из дронов – интегрированной системы защиты, которая будет использовать технологии, испытанные в Украине. Это реакция на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши и Румынии, продемонстрировавших уязвимость НАТО: дорогостоящие системы ПВО приходится применять против относительно дешевых дронов.

В документе Еврокомиссии, оказавшемся в распоряжении Bloomberg, ЕС планирует перевооружение до 2030 года для сдерживания России. Однако крупные страны, включая Германию, уже заявили, что окончательные решения по военным вопросам должны оставаться за национальными правительствами. Это указывает на возможные трения внутри блока при реализации масштабных оборонных проектов, отмечает издание.