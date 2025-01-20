Біткоїн встановив новий рекорд напередодні інавгурації Дональда Трампа

Курс криптовалюти біткоїн вранці 20 січня встановив новий рекорд – $109 000 за монету. Це сталося напередодні інавгурації Дональда Трампа, яка має відбутися цього ж дня. Попередній рекорд – $106 000 був зафіксований 17 грудня минулого року.

Деталі

У понеділок, 20 січня, на 9:14 за Києвом курс найпопулярнішої криптовалюти перевищив $109 000. Після цього біткоїн пішов на корекцію і на 9:46 торгується на рівні $108 000, свідчать дані сайту CoinMarketCap.

Трейдери перебували в напрузі напередодні інавгурації Трампа. Очікується, що новообраний президент підпише низку указів, що визначатимуть політичні зміни. Хоча конкретні кроки залишаються невідомими, Трамп обіцяв більш сприятливу політику для криптовалют у своїй адміністрації, пише Bloomberg.

Ринок криптовалют спершу позитивно відреагував на запуск мемкоїна Трампа $TRUMP, який з моменту запуску в п’ятницю зріс на понад 7000%. Ринкова капіталізація токена перевищила $14 млрд. Однак уже за кілька годин відбулася масштабна фіксація прибутків, що призвело до стрімкого падіння вартості мемкоїна.

Крім того, інвестори розкритикували Трампа за запуск мемкоїна, присвяченого майбутній першій леді – $MELANIA. Трейдери висловили занепокоєння етичними аспектами використання Трампом свого політичного статусу для впливу на спекулятивні ринки.

Контекст

Під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп активно підтримував криптовалюти, обіцяючи зробити США «світовою столицею криптовалют» та створити «стратегічний національний біткоїн-резерв». Ці заяви викликали хвилю оптимізму серед інвесторів.

Обраний президент також підтримував нові бізнес-проєкти, засновані його давніми партнерами за участі його синів. Хоча раніше Трамп називав біткоїн «аферою», під час останньої кампанії він неодноразово позитивно висловлювався про криптовалюту.

Криптоінвестори та лідери галузі наполягають на створенні національного резерву біткоїнів, аргументуючи, що стрімке зростання вартості токенів може допомогти зменшити державний борг, який перевищує $36 трлн. Вони вбачають у цьому можливість інтегрувати волатильну індустрію у фінансову систему майбутнього.