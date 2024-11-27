Лидеры рынка криптовалют и инвесторы подталкивают Трампа к созданию федерального резерва биткоинов. Каковы их аргументы

Лидеры криптоиндустрии и инвесторы подталкивают избранного президента США Дональда Трампа к созданию национального резерва биткоинов, надеясь связать малорегулируемую и волатильную индустрию с будущим финансовой системы. Главный аргумент – токены на миллиарды долларов при условии стремительного роста помогут уменьшить государственный долг, который сейчас превышает $36 трлн. Об этом пишет The Washington Post 27 ноября.

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Будущий глава Белого дома публично выразил заинтересованность этой идеей, хотя некоторые криптозащитники призывают его к еще более агрессивному шагу, отметило издание. Они хотят, чтобы правительство США приобрело токены на миллиарды долларов, а затем держало их десятилетиями, надеясь, что они взлетят в цене и помогут выплатить госдолг.

Трамп обещал не продавать биткоины, которыми правительство США на данный момент располагает, и сделать их основой нового стратегического резерва. Это могло бы дать серьезный толчок для роста цены биткоина, уже рекордно взлетевшего после его заявлений.

Политики и экономисты рассматривают этот план с осторожностью: подобные манипуляции с биткоинами могут ускорить инфляцию и не дают гарантии постоянного роста цены криптовалюты. Это может привести к большим потерям для налогоплательщиков, отмечает WP.

В то же время криптосообщество считает, что стратегический резерв биткоинов повысит легитимность цифровых активов в финансовой системе США и будет способствовать развитию индустрии.

Контекст

Избранный президент США заявлял о преимуществах биткоина во время своей предвыборной кампании и даже поддерживал новый бизнес, который основали его давние партнеры и поддержали его сыновья.

Он уже обещал превратить США в мировой криптовалютный центр и создать стратегический резерв биткоинов. Несмотря на то что во время своего предыдущего президентства Трамп называл биткоин «аферой», он неоднократно высказывал положительные оценки в отношении этой криптовалюты.

Особенно аналитики обращают внимание на его намерение уволить главу SEC Гэри Генслера, что может привести к значительному снижению регуляторного давления на крипторынок. Генслер известен своей жесткой позицией в отношении криптовалюты, он считает, что текущие регуляции вполне достаточны и что большинство операций в криптосфере нарушают законы о ценных бумагах.