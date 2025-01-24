Просування криптовалют, заборона цифрового долара, нацрезерв. Трамп підписав указ про розвиток криптоіндустрії

Президент США Дональд Трамп підписав указ про стимулювання розвитку криптовалютної індустрії. Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому від 23 січня. Мета – створення сприятливих умов для розвитку галузі у США та формування національного резерву цифрових активів. Хоча виконавчі укази зазвичай не мають значної юридичної сили, вони задають тон політиці адміністрації щодо конкретних питань, пише CoinDesk .

Що передбачає документ

Захист американців від переслідувань за розробку програмного забезпечення, майнінг чи валідацію, або за інші операції з криптовалютами.

Створення робочої групи на чолі з радником Білого дому з питань штучного інтелекту та криптовалют Девідом Саксом. Група має визначити всі чинні криптовалютні регуляції протягом 30 днів, запропонувати зміни чи скасування цих регуляцій протягом 60 днів і подати нові рекомендації протягом 180 днів.

має визначити всі чинні криптовалютні регуляції протягом 30 днів, запропонувати зміни чи скасування цих регуляцій протягом 60 днів і подати нові рекомендації протягом 180 днів. Робоча група має «оцінити можливість створення та підтримки національного резерву цифрових активів».

Заборона на створення, випуск та просування в США та за їх межами цифрових валют центральних банків (CBDC).

Скасування указу Джо Байдена 14067 від 9 березня 2022 року під назвою «Забезпечення відповідального розвитку цифрових активів» . Зокрема, скасовується «Рамкова програма міжнародної взаємодії щодо цифрових активів» , випущена Мінфіном США 7 липня 2022 року.

. Зокрема, скасовується , випущена Мінфіном США 7 липня 2022 року. Адміністрація президента США прагне «захищати і просувати» криптоіндустрію, йдеться у документі. У документі йдеться про справедливий і відкритий доступ до банківських послуг . Після видання указу Комісія з цінних паперів і бірж скасувала інструкцію з бухгалтерського обліку, яка стримувала банки від роботи з криптовалютами.

. Після видання указу Комісія з цінних паперів і бірж скасувала інструкцію з бухгалтерського обліку, яка стримувала банки від роботи з криптовалютами. Для створення повністю регульованої криптовалютної індустрії в США, на думку експертів, може знадобитися поєднання дій Конгресу, правил, запроваджених регуляторними органами, та підтримки з боку федеральних судів.

Контекст

Під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп активно підтримував криптовалюти, заявляючи про намір зробити США «світовою столицею криптовалют» і створити «стратегічний національний біткоїн-резерв». Ці обіцянки викликали великий оптимізм серед інвесторів.

Обраний президент також демонстрував підтримку нових бізнес-проєктів, заснованих його партнерами та синами. Хоча раніше Трамп називав біткоїн «аферою», під час останньої передвиборчої кампанії він неодноразово висловлював позитивну оцінку криптовалютам.

Криптоінвестори та лідери галузі активно підтримують ідею створення національного резерву біткоїнів. Вони аргументують це тим, що зростання вартості токенів може допомогти знизити державний борг, який перевищує $36 трлн. Вони вбачають у цьому можливість інтегрувати волатильну криптовалютну індустрію в глобальну фінансову систему майбутнього.

Напередодні інавгурації Трампа 20 січня біткоїн встановив новий рекорд, досягнувши $109 000 за монету. Крім того, Трамп та його дружина Меланія випустили власні криптовалюти, що викликало неймовірний ажіотаж серед криптоінвесторів. Мемкоїни родини Трамп за лічені години набрали мільярдну капіталізацію і викликали значний вплив на ринок криптовалют.