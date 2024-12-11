Первый препарат на основе медицинского каннабиса может появиться на украинском рынке в январе

Первое лекарственное средство на основе медицинского каннабиса может стать доступным в Украине уже в январе 2025 года. Об этом на брифинге 11 декабря сообщила народная депутат, член Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина, передает «Интерфакс-Украина» .

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Процесс регистрации первого препарата продолжается, и его завершение ожидается до конца декабря. Таким образом, уже в начале следующего года украинские пациенты могут получить доступ к этому лекарству.

Украина имеет полную нормативную базу для обращения медканнабиса, однако до сих пор такие препараты не были представлены на рынке. Для их внедрения необходимо завершить процедуры регистрации.

Контекст

Процесс легализации медицинского каннабиса в Украине начался в июне 2022 года, когда Кабинет Министров подал в парламент законопроект №7457. Целью этой инициативы было обеспечение доступа украинских пациентов к современным методам лечения и создание условий для развития инновационного бизнеса.

В феврале 2023 года законопроект получил одобрение Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации. В июне того же года президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте подчеркнул важность легализации медицинского каннабиса для страны, отмечая необходимость принятия этого документа.

Поддержка инициативы со стороны медицинского сообщества тоже была значительной: врачи-онкологи подписали обращение в пользу закона, а Совет национальной безопасности и обороны призвал парламент к его принятию.

21 декабря 2023 года Верховная Рада проголосовала за законопроект во втором чтении и в целом. Его поддержали 248 народных депутатов. Принятие этого закона не только обеспечивает нормативную базу для использования медицинского каннабиса, но и открывает новые перспективы украинской экономике и фармацевтическому сектору.