Под угрозой срыва. США требуют от Украины немедленного подписания всех документов в рамках соглашения о недрах – FT

США хотят, чтобы Украина подписала 30 апреля как рамочное соглашение, так и детальное соглашение о совместном фонде, которое завершит полное соглашение о недрах, сообщили источники Financial Times . По их словам, команда министра финансов США Скотта Бессента сообщила первому вице-премьер-министру экономики Украины Юлии Свириденко, что она должна «быть готова подписать все соглашения или вернуться домой».

Ключевые факты

По данным издания, 30 апреля США и Украина столкнулись с препятствиями в последнюю минуту, когда были на грани подписания рамочного соглашения по ископаемым.

Свириденко вылетела в США, чтобы подписать соглашение с Бессентом, сообщили три украинских чиновника. Однако проблемы возникли, когда самолет Свириденко направлялся в Вашингтон и команда Бессента сообщила ей, что она должна «быть готова подписать все соглашения или вернуться домой», сообщили три источника, знакомые с ситуацией.

По словам двух украинских чиновников, американцы хотят, чтобы украинцы подписали в среду как рамочное соглашение, так и детальное соглашение о фонде, которое завершит полное соглашение по минералам.

Один из источников, знакомый с позицией США, заявил, что переговоры не завершились, поскольку Украина пыталась пересмотреть условия, согласованные на выходные.

По словам источника, чиновники обеспокоены тем, что это приведет к снижению прозрачности и подотчетности, однако соглашение все равно может быть подписано уже 30 апреля, если Украина вернется к исходным условиям.

«Президент Трамп сказал, что пора сделать это сейчас и мы движемся к этой цели со всей обдуманной скоростью. Соединенные Штаты привержены скорейшему подписанию этого жизненно важного соглашения и обеспечению крепкого мира в Украине», – заявил представитель Министерства финансов США.

Украинская сторона заявила, что не смогла бы подписать оба документа в среду, поскольку соглашение о фонде должно быть ратифицировано Радой, прежде чем может быть подписано.

Один из украинских чиновников, принимавших участие в переговорах, выразил разочарование действиями США, заявив, что они обеспокоены тем, что их ничего не устроит.

Контекст

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что надеется, что рамочное соглашение будет подписано в течение «ближайших суток». По словам Шмыгаля, уже завтра в Верховной Раде начнутся обсуждения ратификации этого соглашения. После подписания соглашения между Свириденко и Бессентом документ вернется в правительство, которое с соответствующими сопроводительными документами направит его на ратификацию в Раду. Только после этого соглашение, которое является международным договором, вступит в силу.

Подписание ознаменовало бы важный шаг вперед в непростых отношениях между Вашингтоном и Киевом после того, как церемония подписания более ранней версии соглашения была отменена в феврале из-за публичного спора в Овальном кабинете между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По словам украинских чиновников, через несколько недель после встречи в Овальном кабинете, которая сорвала переговоры, и после того, как Киев начал сотрудничать с юридической фирмой, чтобы получить помощь в переговорах с администрацией Трампа, переговоры стали более «конструктивными».

17 апреля Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, подтверждающий намерение сторон финализировать и заключить соглашение о недрах. Полный текст документа читайте здесь.