США и Украина могут подписать соглашение о недрах уже на этой неделе, оно будет включать энергоактивы – FT

США и Украина близки к подписанию рамочного соглашения о критических минералах уже на этой неделе, после того как Киев заявил, что достиг значительной уступки от администрации Трампа о неучете в документе предыдущей военной помощи, пишет Financial Times 28 апреля.

Ключевые факты

Высокопоставленные украинские чиновники сообщили FT, что находящееся на стадии завершения рамочное соглашение распространяется на все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, а также основные энергетические активы на всей территории Украины.

Украинские чиновники ранее заявляли FT, что инициатива США об использовании доходов от соглашения для погашения задолженности за предоставленную ранее военную помощь могла бы подорвать суверенитет страны, потенциально сорвав заявку Украины на вступление в ЕС, и она не была бы одобрена парламентом.

Многие украинские депутаты, в том числе некоторые из правящей партии Зеленского, выразили обеспокоенность по поводу соглашения о недрах и заявили, что не будут голосовать за него, так как оно невыгодное.

Прорыв произошел после того, как Трамп встретился с Зеленским в Ватикане в выходные, и президент США назвал эту встречу «прекрасной» и похвалил украинского лидера за «хорошую работу». «Я вижу его более спокойным, – добавил Трамп. – Я думаю, он понимает картину, и я думаю, что он хочет заключить соглашение».

Трамп рассматривает так называемое минеральное соглашение о совместной разработке украинских редкоземельных металлов и других природных ресурсов как способ возместить миллиарды долларов военной помощи, направленной Киеву при администрации Джо Байдена, и оказывать давление на Зеленского с целью проведения более широких мирных переговоров.

Контекст

После спора в Белом доме в феврале Трамп настаивал на том, что миллиарды долларов предыдущей военной помощи США следует рассматривать как кредиты, которые должны быть погашены через соглашение. Зеленский отклонил это предложение.

Кампания давления со стороны США была очевидна еще за несколько дней до скандала в Овальном кабинете, когда министр финансов Скотт Бессент посетил Киев и потребовал, чтобы Зеленский подписал первоначальное рамочное соглашение в его присутствии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 27 апреля после встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом заявил, что Украина четко обозначила свои «красные линии» и соглашение должно отвечать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно должно быть обязательно ратифицированно Радой. Также были достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до ее подписания.

В последние дни Трамп также выразил глубокое разочарование в отношении и Украины, и России в связи с тем, что, по его мнению, воюющие стороны не желают идти на уступки, чтобы остановить войну. «Я был очень разочарован тем, что ракеты были [запущены] Россией… Я хочу, чтобы [Путин] прекратил стрелять, сел и подписал соглашение», – заявил Трамп журналистам 27 апреля. Трампа критикуют за то, что он оказывает больше давления на Киев, чем на Москву.

В интервью Fox News 27 апреля советник по национальной безопасности США Майкл Уолтц заявил, что он уверен, что соглашение будет заключено. «Переговорщики упорно работали в течение выходных», – сказал он, добавив, что Трамп «полный решимости сделать это».