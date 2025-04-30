Під загрозою зриву. США вимагають від України негайного підписання всіх документів у рамках угоди про надра – FT

США хочуть, щоб Україна підписала 30 квітня як рамкову угоду, так і детальну угоду про спільний фонд, яка завершить повну угоду про надра, повідомили джерела Financial Times. За їхніми словами, команда міністра фінансів США Скотта Бессента повідомила першому віцепремʼєр-міністру економіки України Юлії Свириденко, що вона має «бути готова підписати всі угоди або повернутися додому».
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Ключові факти
- За даними видання, 30 квітня США та Україна стикнулися з перешкодами в останню хвилину, коли були на межі підписання рамкової угоди щодо копалин.
- Свириденко вилетіла до США, щоб підписати угоду з Бессентом, повідомили троє українських чиновників. Проте проблеми виникли, коли літак Свириденко прямував до Вашингтона і команда Бессента повідомила їй, що вона має «бути готова підписати всі угоди або повернутися додому», повідомили три джерела, знайомі з ситуацією.
- За словами двох українських чиновників, американці хочуть, щоб українці підписали в середу як рамкову угоду, так і детальну угоду про фонд, яка завершить повну угоду щодо мінералів.
- Одне з джерел, знайоме з позицією США, заявило, що переговори не завершилися, оскільки Україна намагалася переглянути умови, погоджені на вихідні.
- За словами джерела, високопосадовці стурбовані тим, що це призведе до зниження прозорості та підзвітності, проте угода все одно може бути підписана вже 30 квітня, якщо Україна повернеться до початкових умов.
- «Президент Трамп сказав, що час зробити це зараз і ми рухаємося до цієї мети з усією обдуманою швидкістю. Сполучені Штати віддані якнайшвидшому укладенню цієї життєво важливої угоди та забезпеченню міцного миру в Україні», – заявив представник Міністерства фінансів США.
- Українська сторона заявила, що не змогла б підписати обидва документи в середу, оскільки угода про фонд має бути ратифікована Радою, перш ніж може бути підписана.
- Один із українських чиновників, які брали участь у переговорах, висловив розчарування діями США, заявивши, що вони стурбовані тим, що їх нічого не влаштує. «Ми готові підписати рамкову угоду сьогодні», – заявив чиновник, але додав, що шанси на це не набагато вищі, ніж «50 на 50».
Контекст
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що сподівається, що рамкову угоду буде підписано протягом «найближчої доби». За словами Шмигаля, вже завтра у Верховній Раді почнуться обговорення щодо ратифікації цієї угоди. Після підписання угоди між Свириденко та Бессентом документ повернеться до уряду, який з відповідними супровідними документами направить його на ратифікацію до Ради. Лише після цього угода, яка є міжнародним договором, набуде чинності.
Підписання ознаменувало б важливий крок уперед у непростих відносинах між Вашингтоном та Києвом після того, як церемонія підписання більш ранньої версії угоди була скасована у лютому через публічну суперечку в Овальному кабінеті між президентом США Дональдом Трампом і його українським колегою Володимиром Зеленським.
За словами українських чиновників, за кілька тижнів після зустрічі в Овальному кабінеті, яка зірвала переговори, та після того, як Київ почав співпрацювати з юридичною фірмою, щоб отримати допомогу в переговорах із адміністрацією Трампа, переговори стали більш «конструктивними».
17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтверджує намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа читайте тут.
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