Під загрозою зриву. США вимагають від України негайного підписання всіх документів у рамках угоди про надра – FT

США хочуть, щоб Україна підписала 30 квітня як рамкову угоду, так і детальну угоду про спільний фонд, яка завершить повну угоду про надра, повідомили джерела Financial Times . За їхніми словами, команда міністра фінансів США Скотта Бессента повідомила першому віцепремʼєр-міністру економіки України Юлії Свириденко, що вона має «бути готова підписати всі угоди або повернутися додому».

Ключові факти

За даними видання, 30 квітня США та Україна стикнулися з перешкодами в останню хвилину, коли були на межі підписання рамкової угоди щодо копалин.

Свириденко вилетіла до США, щоб підписати угоду з Бессентом, повідомили троє українських чиновників. Проте проблеми виникли, коли літак Свириденко прямував до Вашингтона і команда Бессента повідомила їй, що вона має «бути готова підписати всі угоди або повернутися додому», повідомили три джерела, знайомі з ситуацією.

За словами двох українських чиновників, американці хочуть, щоб українці підписали в середу як рамкову угоду, так і детальну угоду про фонд, яка завершить повну угоду щодо мінералів.

Одне з джерел, знайоме з позицією США, заявило, що переговори не завершилися, оскільки Україна намагалася переглянути умови, погоджені на вихідні.

За словами джерела, високопосадовці стурбовані тим, що це призведе до зниження прозорості та підзвітності, проте угода все одно може бути підписана вже 30 квітня, якщо Україна повернеться до початкових умов.

«Президент Трамп сказав, що час зробити це зараз і ми рухаємося до цієї мети з усією обдуманою швидкістю. Сполучені Штати віддані якнайшвидшому укладенню цієї життєво важливої ​​угоди та забезпеченню міцного миру в Україні», – заявив представник Міністерства фінансів США.

Українська сторона заявила, що не змогла б підписати обидва документи в середу, оскільки угода про фонд має бути ратифікована Радою, перш ніж може бути підписана.

Один із українських чиновників, які брали участь у переговорах, висловив розчарування діями США, заявивши, що вони стурбовані тим, що їх нічого не влаштує. «Ми готові підписати рамкову угоду сьогодні», – заявив чиновник, але додав, що шанси на це не набагато вищі, ніж «50 на 50».

Контекст

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що сподівається, що рамкову угоду буде підписано протягом «найближчої доби». За словами Шмигаля, вже завтра у Верховній Раді почнуться обговорення щодо ратифікації цієї угоди. Після підписання угоди між Свириденко та Бессентом документ повернеться до уряду, який з відповідними супровідними документами направить його на ратифікацію до Ради. Лише після цього угода, яка є міжнародним договором, набуде чинності.

Підписання ознаменувало б важливий крок уперед у непростих відносинах між Вашингтоном та Києвом після того, як церемонія підписання більш ранньої версії угоди була скасована у лютому через публічну суперечку в Овальному кабінеті між президентом США Дональдом Трампом і його українським колегою Володимиром Зеленським.

За словами українських чиновників, за кілька тижнів після зустрічі в Овальному кабінеті, яка зірвала переговори, та після того, як Київ почав співпрацювати з юридичною фірмою, щоб отримати допомогу в переговорах із адміністрацією Трампа, переговори стали більш «конструктивними».

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтверджує намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа читайте тут.