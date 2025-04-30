В среду, 30 апреля, Украина и США подпишут соглашение о недрах, сообщил собеседник Forbes Ukraine в правительстве. Обновлено . Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил в эфире телемарафона, что соглашение подпишут «в ближайшие сутки» и оно является «совершенно партнерским». По его словам, соглашение предусматривает нулевые пошлины для США и Украины.

Ключевые факты

Обновлено . По словам Шмыгаля, принципиальные моменты согласованы, сейчас идет технический перевод с английского на украинский язык. Правительство уже проработало текст соглашения, согласование основных министерств уже собрано и правительство фактически готово в любой момент, как только будет окончательная информация от Вашингтона, утвердить и подписать соглашение.

. По словам Шмыгаля, принципиальные моменты согласованы, сейчас идет технический перевод с английского на украинский язык. Правительство уже проработало текст соглашения, согласование основных министерств уже собрано и правительство фактически готово в любой момент, как только будет окончательная информация от Вашингтона, утвердить и подписать соглашение. «Как только будут доработаны все окончательные детали, в ближайшее время – я надеюсь, в ближайшие сутки, – соглашение будет подписано и мы получим первый шаг», – сказал Шмыгаль.

После соглашения о недрах будет подписано еще два технических соглашения. «Далее по этому соглашению будет подписание еще двух технических исполнительных соглашений о непосредственном создании фонда инвестиций и его финансировании и наполнении», – пояснил премьер.

Премьер подчеркнул, что соглашение с США после обсуждений стало «совершенно партнерским», согласно которому инвестиционный фонд в Украине будет иметь 50/50 доли управления и наполнения. Взносы будут осуществляться в денежной форме, американская сторона может относить новую военную помощь как вклад в фонд.

Украина сохраняет за собой контроль над всеми ресурсами, то есть недра и инфраструктура, природные ресурсы не являются частью этого соглашения. Украина только вносит вклад из новых лицензий с новой ренты на полезные ископаемые», – сказал он, добавив, что ни одна помощь США, которая предоставлялась до соглашения, не является его предметом.

Фонд в течение 10 лет инвестирует в развитие Украины, это могут быть как капитальные инвестиции, так и выкуп украинской продукции по правилу take or pay.

Также американская сторона обязуется привлекать других международных партнеров и частный бизнес к работе при поддержке этого фонда.

По словам Шмыгаля, уже завтра в Верховной Раде начнутся обсуждения ратификации этого соглашения. «Завтра у нас предусмотрены консультации с главами групп и фракций, руководством нашего парламента о деталях соглашения. У нас есть предварительная такая договоренность», – сообщил он.

После подписания соглашения между министром экономики Юлией Свириденко и министром финансов США Скоттом Бессентом документ вернется в правительство, которое с соответствующими сопроводительными документами направит его на ратификацию в Раду. Только после этого соглашение, которое является международным договором, вступит в силу.

Накануне один из источников Forbes Ukraine в правительстве подтвердил, что сегодня соглашение может быть подписано. Одной из ключевых позиций Украины было то, что предоставленная ранее США помощь не должна определяться как долг Киева, не раз говорили Forbes Ukraine собеседники в правительстве.

27 апреля премьер Денис Шмыгаль сообщил по результатам визита в Вашингтон, что этого удалось достичь. Другими ключевыми позициями Украины собеседники называли следующее: соглашение не должно противоречить Конституции Украины, обязательствам по интеграции в ЕС, должен быть сохранен суверенитет над недрами.

В рамках соглашения США и Украина будут стремиться создать условия для «увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и смежные технологии в Украине», согласно проекту документа, с которым ознакомилось агентство Bloomberg. Соглашение «укрепляет стратегическое партнерство между сторонами для долгосрочного восстановления и модернизации Украины в ответ на масштабные разрушения, вызванные полномасштабным вторжением России», говорится в документе. По словам источника, еще два технических соглашения, которые определят, как будет работать общий фонд, еще не согласованы.

Контекст

17 апреля Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, подтверждающий намерение сторон финализовать и заключить соглашение о недрах. Полный текст документа читайте здесь.

24 апреля между Украиной и США начался новый этап переговоров о недрах. Прямое соглашение о создании совместного инвестиционного фонда будет заключено между украинским государственным предприятием и Международной финансовой корпорацией развития США (DFC).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 27 апреля после встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом заявил, что Украина четко обозначила свои «красные линии» и соглашение должно отвечать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Соглашение должно обязательно быть ратифицированным Радой. Также были достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до подписания документа.

Источники FT сообщали, что находящееся на стадии завершения рамочное соглашение распространяется на все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, а также основные энергетические активы на всей территории Украины.

Предыдущая попытка заключить соглашение о недрах провалилась после того, как президент Украины Владимир Зеленский поспорил в Овальном кабинете с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.