«Підприємець року 2024»: Forbes Ukraine зібрав на благодійному аукціоні $1,7 млн для Сил Оборони

Forbes Ukraine провів благодійний аукціон у рамках заходу «Підприємець року 2024», що відбувся 17 грудня. Завдяки трьом унікальним лотам зібрано $1,7 млн. Найбільші внески зробили Галина Герега, Максим Кріппа, «Нова пошта», Андрій Журжій

Forbes Ukraine зібрав на благодійному аукціоні $1,7 млн для Сил Оборони Фото Сергій Пірієв для Forbes Ukraine

Найдорожчим лотом на аукціоні став закритий показ вистави «Конотопська відьма» режисера Івана Уривського. Він приніс $1 млн (два покази), які підуть до фонду Азов.One на підтримку 12-ї Бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України.

«Це не пожертва, не донат. Це інвестиція у нашу спільну перемогу», – зазначив Святослав «Калина» Паламар, підполковник, заступник командира бригади «Азов».

Фото: Сергій Пірієв для Forbes Ukraine

Прем’єра вистави «Конотопська відьма» у театрі Франка відбулася під час повномасштабної війни, навесні 2023-го року. Квитки на неї скуповували за 30 хвилин, пригадує режисер Іван Уривський. «Це демонструє незламність українського народу та його духу», – вважає один з донорів аукціону Максим Кріппа, власник GSC Game World.

«У перші дні повномасштабного вторгнення синергія бізнесу допомогла втримати країну. Сьогодні бізнесу також потрібно бути драйвером, який рухає суспільство», – каже Галина Герега, співзасновниця компанії «Епіцентр» та одна з донорів аукціону.

Галина Герега. Фото: Сергій Пірієв для Forbes Ukraine

Другий лот аукціону – картину Тіберія Сільваші з серії «Крила» – було придбано за $200 000.

Переможцем став український підприємець, який побажав залишити анонімність. «Нова пошта» подвоїла суму, тому загальна вартість лоту – $400 000.

Картина Тіберія Сільваші з серії «Крила». Фото: Сергій Пірієв для Forbes Ukraine

«Крила» Сільваші – масштабний мистецький проєкт, створений у 2008 році для арт-центру «Я Галерея» у Києві. Золоті полотна розміром 1,5×6 метрів розмістили у галереї, а потім розрізали на 16 картин, які запропонували для купівлі колекціонерам.

Це дуже цінно, тому що це – підтримка культури, зазначив Тіберій Сільваші. «Наш противник увійшов в канон Європи, наша культура теж повинна там бути», – зазначає митець.

Тіберій Сільваші. Фото: Сергій Пірієв для Forbes Ukraine

Кошти з цього лоту будуть спрямовані на посилення протиповітряної оборони в рамках спільного збору «Нової пошти» та фонду «Повернись живим».

Третій лот аукціону – тренування та обід з легендою українського тенісу Еліною Світоліною – придбано за $150 000. Компанія «Нова пошта» подвоїла суму, тому загальна вартість лоту – $300 000.

Кошти з третього лоту також підуть на спільний збір «Нової пошти» та ПЖ. Мета – закупити РЕБ, РЕР, FPV, зв’язок, транспорт і оплатити навчання спеціалістів для захисту нашого неба.

«Бути відповідальним бізнесом – це бути відображенням свого суспільства. Сьогодні одна з головних цілей суспільства – допомога Силам Оборони України», – розповідає один з донорів аукціону Андрій Журжій, засновник Inzhur.

Андрій Журжій. Фото: Сергій Пірієв для Forbes Ukraine

Forbes Ukraine щиро дякує всім учасникам та донорам, які зробили цю ініціативу можливою. Цей вечір став символом єдності бізнесу, мистецтва і громади заради спільної мети – перемоги України.