В сентябре 2025 года был зафиксирован годовой пик предоставления временного статуса гражданам Украины в странах Европейского Союза – 79 525, сообщает Евростат . Такую тенденцию в Евростате связывают с разрешением выезда за границу украинским мужчинам от 18 до 22 лет, которое начало действовать с 28 августа.

Детали

В октябре страны ЕС выдали 74 175 новых решений о предоставлении временной защиты. Это второй по величине месячный показатель в 2025-м после пика, зафиксированного в сентябре.

«Эти высокие цифры являются следствием указа украинского правительства, принятого в конце августа 2025 года, который предоставляет мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно право беспрепятственно выезжать из Украины», – указывается в сообщении.

На конец октября украинцы составляли более 98,4% лиц, получивших временную защиту в ЕС. Среди тех, кто получил временную защиту, 43,8% – были женщины. Почти треть составляли дети (30,8%), а мужчины – чуть более четверти (25,5%).

По состоянию на 31 октября 2025 года в странах ЕС находились 4,3 млн граждан Украины с временной защитой. Больше всего граждан Украины с временной защитой находится в Германии – 1 229 960 человек (28,6% от общего показателя ЕС), в Польше – 965 005 (22,5%) и Чехии – 393 005 (9,1%).

Контекст

12 августа президент Владимир Зеленский поручил Кабмину поднять возрастной предел для выезда из страны до 22 лет. По его словам, это решение будет способствовать поддержанию связей молодежи с Украиной и их реализации в образовании. Правительство выполнило поручение и с 28 августа разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

Украина не имеет официальных данных, сколько именно мужчин этого возраста выехало, ведь наши пограничники не ведут учет по возрастным группам. По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, они ориентируются только на собственные наблюдения и отмечают, что многие мужчины 18–22 лет как выезжают из страны, так и возвращаются.

Польская пограничная служба сообщила, что с августа по октябрь на границе с соседними странами зафиксировали 98 500 пересечений мужчин-украинцев в возрасте 18–22 лет. Это общее количество въездов в Польшу, которое не учитывает ни возвращения, ни повторные пересечения.